Die Regierung von Teneriffa möchte die verschrottete Vuelta a España-Bühne auf dem Teide umfunktionieren

La Vuelta a España wird die Route für die Ausgabe 2026 der Radtour am 17. Dezember bekannt geben, aber wir wissen bereits, dass sie in Granada endet, eine Abwechslung zum üblichen Ziel in Madrid. Die letzte Etappe der La Vuelta am 13. September fällt mit dem Formel-1-Rennen in Madrid zusammen, weshalb die Organisatoren nach einem alternativen Ort suchten, um den Wettbewerb zu beenden.

Ursprünglich sollte es auf den Kanarischen Inseln enden. Es gab Gespräche zwischen den Rennveranstaltern und der lokalen Regierung des Archipelagos, doch die Lage änderte sich, als die Regierung von Gran Canaria, einer der beiden Provinzen der Inseln, sich gegen die Ausrichtung des Rennens ausrichtete, da das israelische Team – das nicht mehr israelisch ist – im vergangenen Sommer große Proteste auslöste. Granada wurde als kurzfristiger Ersatz ausgewählt.

Die Regierung von Teneriffa, der anderen Provinz der Inseln (von einer gegensätzlichen politischen Partei gegenüber der in Gran Canaria), möchte jedoch nicht, dass all diese Arbeit umsonst ist. "Wir sind sehr verletzt, denn hinter einem Projekt steckte viel Arbeit, das für alle gut war: für alle Kanarischen Inseln, für den Tourismus, für das Radfahren... Und all das ist wegen politischer Themen, die den Sport nicht beeinflussen sollten, umsonst gewesen", sagte Manolo González, Berater von Ideco, einem Unternehmen, das am Wettbewerb beteiligt ist.

Laut einem Bericht von As planen sie bereits, all diese logistischen Arbeiten für die Zukunft aufzusparen. Eine Etappe auf Teneriffa hätte einen Teilaufstieg zum Teide beinhaltet, der am Observatorium auf 2.390 Metern über dem Meeresspiegel endete (der Vulkan, der höchste Gipfel Spaniens, misst 3.715 m).

Hätten Sie gerne eine Vuelta a España-Etappe auf dem Teide-Berg auf Teneriffa sehen können? Vielleicht für La Vuelta 2027...