Die Vuelta a España 2026 endet in Granada statt in Madrid

La Vuelta a España 2026 wird in Madrid nicht wie gewohnt enden, sondern stattdessen in Granada, der andalusischen Stadt, die für das majestätische Alhambra, einen islamischen Palastbau im 13. Jahrhundert, berühmt ist. Tatsächlich gibt es Gespräche, das Rennen in der Nähe des Denkmals zu beenden, das von der UNESCO als Welterbe eingestuft ist, aber dies könnte vom Ministerium für Erbe und Umwelt abhängen, sagten Quellen gegenüber Granada Hoy und fügten hinzu, dass dies unwahrscheinlich sei.

Diese Änderung wurde noch nicht angekündigt und wurde zuerst von Cadena Ser gemeldet. Die vollständige Strecke wird am 17. Dezember bekannt gegeben. Ursprünglich sollte der Plan auf den Kanarischen Inseln enden, doch die Regierung von Gran Canaria lehnte dies ab und lehnte die Teilnahme des israelischen Teams ab, das zuvor als Israel Premier-Tech bekannt war und im vergangenen Jahr zu großen Protesten führte, insbesondere während der letzten Runde in Madrid, die jedoch abgesagt wurde.

Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass das Rennen am 22. August in Monaco starten und am 13. September endet. Granada wird mindestens zwei Etappen haben: die vorletzte Etappe im Berg und die letzte Etappe, meist viel kürzer und flacher, rund um die Straßen der Stadt.

An diesem Wochenende richtet Madrid den neuen Großen Preis von Spanien in der Formel 1 aus, sodass La Vuelta nicht stattfinden konnte, und die Kanarischen Inseln lehnten ab. Granada trat als Alternative auf, und die Details werden derzeit vor der Ankündigung nächsten Monat finalisiert.