Der Formel-1-Grand-Prix von Madrid öffnet am Freitag den Ticketverkauf wieder: Wie viel kosten sie?

Die Organisatoren des Großen Preises der Formel 1 von Spanien, der im September 2026 in Madrid stattfindet, lassen sich nicht von den aktuellen Gerüchten stören und öffnen den Ticketverkauf am Freitag, den 28. November, wieder. Bisher wurden seit dem letzten September 53.000 Tickets für das Rennen verkauft, und es wird erwartet, dass an diesem Freitag weitere rund 30.000 weitere Tickets hinzugefügt werden.

Fans können ab Freitag, den 28. November, um 11:00 Uhr (10:00 GMT) Tickets für die Formel 1 in Madrid über ihre Website erwerben. Aber Vorsicht, sie sind nicht billig...

Wie viel kosten die Tickets für das Formel-1-Rennen in Madrid?

Wenn du jetzt ein Ticket kaufen würdest, von den wenigen, die seit September noch übrig sind, wäre das günstigste Ticket 665 Euro. Natürlich gab es günstigere Optionen, aber den Preisen vom letzten September nach zu urteilen, kostete die günstigsten 195 Euro, und sie waren vom "Early Bird"-Typ.

Die meisten Tickets kosten zwischen 300 und 600 Euro... Aber nur an einem Tag. Wenn du die drei Tage durchhalten willst, musst du zwischen 750 und 1.200 Euro ausgeben. VIP-Tickets kosten sogar bis zu 4.600 Euro.

Und Madrid wird kein Sprintrennen für die Formel 1 anbieten (es wird Sprintrennen für F3 und F2 geben), sodass die eigentlichen Rennen selbst (für Formel 3, Formel 2 und Formel 1) am Sonntag, den 13. September, wahrscheinlich teurer sein werden als Tickets für Freitag (mit Trainingseinheiten) und Samstag (spannender, mit Qualifikationsrennen).

