Das ehemalige israelische Radsportteam wandelt sich in NSN Cycling um, mit Schweizer und spanischer DNA, unterstützt von Iniestas Firma

Das umstrittene Israel-Premier Tech Radsportteam, das letzten Sommer während der Vuelta a España gegen Israel und aus Solidarität mit dem massakrierten Gaza große Proteste auslöste, hat seinen Namen und seine Sponsoren geändert und hat nun kaum noch israelische Spuren übrig. Es wird NSN Cycling heißen, wie am Freitag angekündigt, wobei NSN für 'Never Say Never' steht.

Nach den Protesten distanzierte sich der Besitzer des Teams, Sylvan Adams, ein sionistischer enger Freund des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, vom täglichen Engagement im Club. Der kanadische Sponsor Premier Tech zog sich ebenfalls aus dem Team zurück. Das neue Team erwähnt die vorherigen Besitzer nicht, aber es scheint darauf hinzudeuten, dass sie alle gegangen sind, da die Lizenz übertragen wurde und neue Sponsoren schweizerischer und spanischer Herkunft zum Projekt stoßen.

Die Schweizer Investmentbank Stoneweg finanziert das Team, das den Namen des anderen Investors NSN ableitet, eines Unternehmens, das vom ehemaligen Fußballer Andrés Iniesta (FC Barcelona- und Spanien-Legende, Torschütze des WM-Finaltors 2010, der vor einem Jahr in den Ruhestand ging) mitgegründet wurde und Veranstaltungen weltweit organisiert. NSN besitzt außerdem den dänischen Zweitligisten Helsingør FC und war zuvor als einer der Investoren der Gravelbike-Marke GUAVA im Radsport tätig.

NSN Cycling hat seinen Sitz in Barcelona und Girona, ist aber ein Schweizer Team

"Diese neue Ära markiert einen bedeutenden Meilenstein im Wachstum des Teams und bietet die Möglichkeit, sich mit Organisationen zusammenzuschließen, die durch gemeinsame Werte von Ehrgeiz, Exzellenz und dem Antrieb, durch Sport zu inspirieren, verbunden sind", erklärte das Team in einer Stellungnahme.

Die Nachricht kommt nur wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass La Vuelta 2026 in Granada enden wird, statt im zuvor erwarteten Ende auf den Kanarischen Inseln, da die Regierung von Gran Canaria die Abreise des ehemals israelischen Teams gefordert hatte.