Die Produktion der dritten Staffel von One Piece hat begonnen

Wir wissen, dass One Piece im März 2026 zu Netflix zurückkehren wird, da die zweite Staffel der Realverfilmung immer näher rückt. Wir wissen auch, dass eine dritte Staffel bevorsteht und ein Cobra-Kai-Veteran zur Besetzung gestoßen ist. Aber wann beginnt die Produktion?

Die Antwort auf diese Frage ist bereits vorhanden. In einem Beitrag in den sozialen Medien wurde bestätigt, dass die Produktion der dritten Staffel begonnen hat und die Geschichte in eine sandige Wüste führen wird, die mit ziemlicher Sicherheit das Königreich Arabasta ist.

Wir haben keine weiteren Neuigkeiten zu diesem zukünftigen Kapitel der Serie, aber zumindest das Teaser-Bild unten können Sie sehen.