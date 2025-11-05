Breaking: Xolo Maridueña schließt sich der Besetzung für One Piece Staffel 3 als Portgas D. Ace an
Der Star aus Cobra Kai und Blue Beetle wird zu einer der wichtigsten Figuren in der Adaption von Eichiiro Odas Werk.
Wenn du dachtest, dass sich die Wogen der großen Namen, die sich der Besetzung der dritten Staffel von One Piece anschließen wollen (wie Mr. 2 vor ein paar Tagen), beruhigt haben, solltest du dich besser hinsetzen, bevor du weiterliest. Netflix hat heute einen weiteren Schauspieler für Staffel 3 der Live-Action-Serie bestätigt, und es ist ein echtes aktuelles Schwergewicht: Xolo Maridueña.
Richtig, der Star der Netflix-Serie Cobra Kai und des DC-Films Blue Beetle wird sich in die brüderliche Figur von Iñaki Godoys Monkey D. Ruffy, Portgas D. Ace verwandeln. Ace' spielt eine untergeordnete Rolle im zukünftigen Arabasta-Arc, in dem die Handlung der Strohhut-Abenteuer angesiedelt sein wird, dient aber als Aufhänger und Kontext für Ereignisse, die viel später eintreten und wie ein Schneeball, der den Berghang hinunterrollt, das gesamte One Piece -Universum erschüttern.
Wir können Ihnen nicht mehr sagen, wenn Sie den Manga oder die One Piece Anime-Episoden nicht verfolgen, aber der Hype um die Premiere dieser dritten Staffel von One Piece ist gerade exponentiell gestiegen.