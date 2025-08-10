Netflix bestätigt One Piece: Staffel 3 als Trailer zu Staffel 2 debütiert

HQ

Der japanische Megahit One Piece hat bereits die Welt durch seine langjährigen Mangas und brillanten Anime-Serien erobert, aber viele von uns waren dennoch angenehm überrascht, wie die schwungvolle Live-Action-Adaption von Netflix es geschafft hat, den abenteuerlichen Geist des Ausgangsmaterials einzufangen.

Jetzt können sich die Fans nicht nur über eine, sondernOne Piece gleich über zwei Ankündigungen freuen: Die Live-Action-Serie Ruffy und seine Strohhut-Crew kehren nächstes Jahr zu Netflix zurück, und ein brandneuer Trailer für die zweite Staffel ist gerade erschienen. Darin erhalten wir einen ersten Blick auf Charaktere wie Robin, Smoker, Brogy und Laboon. Der Trailer verriet auch, dass eine dritte Staffel bereits in Produktion ist, was bedeutet, dass wir (hoffentlich) nicht allzu lange auf weitere verwegene Piratenabenteuer warten müssen.

In der zweiten Staffel werden die Handlungsstränge aus dem Manga Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden und Drum Island adaptiert. Neben Ruffy und seiner Crew sehen wir Mikaela Hoover als Tony Tony Chopper, Joe Manganiello als Sir Crocodile, Lera Abova als Nico Robin, Charitha Chandran als Vivi Nefertari, Sendhil Ramamurthy als Cobra Nefertari, Daniel Lasker als Mr. 9, Camrus Johnson als Mr. 5, Jazzara Jaslyn als Miss Valentine, David Dastmalchian als Mr. 3, Clive Russell als Crocus, Werner Coetser als Dorry, Brendan Murray als Brogy, Callum Kerr als Smoker, Julia Rehwald als Tashigi, Rob Colletti als Wapol, Ty Keogh als Dalton, Katey Sagal als Dr. Kureha und Mark Harelik als Dr. Hiriluk.

Sind Sie bereit für mehr One Piece ?