Planen Sie einen Kurs für die Grand Line mit den Lego-Sets One Piece

Anfang des Jahres kündigten Netflix und Lego eine Zusammenarbeit an, bei der eine Reihe von One Piece Sets auf der Grundlage der Live-Action-Serie des Streamers erstellt werden sollen. Jetzt, da wir der zweiten Staffel der Serie immer näher kommen, wurden die Sets vollständig enthüllt.

Insgesamt stehen sieben Sets zur Auswahl, die jeweils unterschiedlich groß und teuer sind. Das auffälligste ist ohne Zweifel das Baratie Floating Restaurant, das Sie satte 270 £/300 € kosten wird, aber ein 3.402-teiliges Set bietet, das "viele komplizierte Details und Easter Eggs für Fans enthält, darunter fünf sammelbare "Wanted"-Poster" und das zeigt: "Der Pier vor dem fischförmigen, im Meer geborenen Restaurant ermöglicht es den Bauherren, die Going Merry anzulegen und die Anspannung von Zoro und Mihawk nachzubilden Schwertkampf, mit einzigartigen Spielfunktionen."

Apropos Going Merry, das Schiff ist das andere große Set, das 1.376 Teile umfasst und 120 £/130 € kostet. Es erweckt "das detaillierte Deck und das Innere des Schiffes zum Leben, mit einem großen, bedruckten Segel mit dem ikonischen Jolly Roger-Schädel, um die Besatzung in unbekannte Gewässer zu segeln, während sie sich auf die Suche nach demOne Piece berühmten Schatz begeben."

Zu den anderen Sets gehören die berühmten Battle at Arlong Park, Buggy the Clown's Circus Tent, die Windmill Village Hut sowie zwei Brickheadz, die Luffy und Buggy darstellen. Jedes Set wird am 1. August auf den Markt kommen, Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

