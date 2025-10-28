Netflix bestätigt One Piece Veröffentlichung von Staffel 2 am 10. März 2026

HQ

Hissen Sie Ihre Flagge, entfalten Sie Ihre Segel und machen Sie sich bereit für eine Reise durch die Grand Line, denn One Piece Staffel 2 hat offiziell ein Veröffentlichungsdatum bei Netflix. Wir wussten, dass wir bis zum nächsten Jahr warten mussten, um die nächste Phase der Abenteuer von Ruffy und der Bande zu sehen, aber jetzt wissen wir, dass wir Staffel 2 im nächsten März sehen werden.

Die Nachricht wurde zusammen mit der Enthüllung eines weiteren neuen One Piece Posters für Saison 2 bestätigt, das uns einen Blick auf das verschneite Königreich Drum gewährt. Mit Laboon, Drum, der Einführung von Barockwerken und mehr, die in dieser Staffel zu sehen sind, müssen wir sehen, wie die Netflix-Adaption es schafft, die Geschichte des Mangas zu erzählen.

Für Dinge wie Alabasta und die Fortsetzung der Handlung der Barockwerke werden wir wahrscheinlich bis Staffel 3 warten müssen. Wir hoffen, dass es keine weiteren 3 Jahre Wartezeit geben wird, denn im Gegensatz zu Charakteren in Manga und Anime wird unsere Live-Action-Besetzung früher oder später altern.

In der Zwischenzeit, wenn ihr mehr über One Piece Staffel 2 erfahren wollt, haben wir das Gericht (verstanden?) von Sanji selbst auf der San Diego Comic-Con Malaga vor kurzem, und ihr könnt euch unser Interview unten ansehen: