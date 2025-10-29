One Piece Anime wird sich 2026 stark verändern

HQ

Jahrelang geriet die AnimeOne Piece -Adaption wegen ihrer Tempoprobleme in Vergessenheit. Da der Anime nicht mit dem Manga mithalten wollte, zogen sich die Handlungsstränge in die Länge und brachten sie kaum voran, bevor der Bildschirm "Fortsetzung folgt" auftauchte. Nun, die Dinge haben sich geändert, aber um diese Qualität aufrecht zu erhalten, produziert One Piece in Zukunft weniger Episoden pro Jahr.

Wie gestern angekündigt, wird One Piece ab 2026 zusammen mit unserem ersten Blick auf einen animierten Frame des Elbaph-Arcs 26 Episoden pro Jahr liefern. Dies soll den Fans ermöglichen, "ein Kapitel des Originalwerks in einer Episode des Anime zu genießen". Es wird den Animatoren wahrscheinlich auch eine kleine Pause zwischen der Lieferung hochwertiger Animationsteile geben, anstatt die Qualität der Serie insgesamt zu beeinträchtigen.

Natürlich ist das ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Fans sind es gewohnt, viele Inhalte zu haben, und so mögen 26 Episoden pro Jahr nicht viel erscheinen, aber es ist immer noch mehr, als viele Anime-Fans mit traditionelleren, saisonalen Veröffentlichungen bekommen.One Piece

Werbung: