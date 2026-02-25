Die NFL gibt bekannt, dass die Washington Commanders und die Jacksonville Jaguars drei Spiele in London bestreiten werden

HQ

Die NFL hat die Teams bestätigt, die später in diesem Jahr für die regulären Saisonspiele nach London reisen werden: die Washington Commanders und die Jacksonville Jaguars. Die Termine sind noch nicht bestätigt und werden bekannt gegeben, wenn die NFL im Mai den vollständigen Spielplan für die Saison 2026 veröffentlicht, aber wir wissen, dass sie im Tottenham Hotspur Stadium und im Wembley Stadium stattfinden werden.

Insgesamt werden sie drei Spiele in London im Rahmen der International Games Series bestreiten. Weitere Stationen der NFL-Tour in der nächsten Saison, Ende 2026, sind Melbourne, Rio de Janeiro, Paris, München, Mexiko-Stadt und Madrid.

Die Jaguars haben seit 2011 bereits 11 Mal als Gastgeber im Wembley-Stadion gespielt und dreimal als Gastgeber im Tottenham-Stadion. Das Team aus Jacksonville erreichte kürzlich die NFL-Playoffs, wurde jedoch von den Buffalo Bills eliminiert. Es ist aufregend, die Jaguars zurückzuhaben, "nach einer wirklich erfolgreichen Saison mit einem relativ jungen Kern und einem neuen Trainer und einem Playoff-Lauf", sagte NFL UK General Manager Henry Hodgson gegenüber Sky Sports.