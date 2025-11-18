Die NFL erwartete, nach Spanien zurückzukehren, nachdem das Spiel am Sonntag der Stadt und Real Madrid einen großen wirtschaftlichen Aufschwung gebracht hat

HQ

Das erste NFL-Spiel in Spanien, das letzten Sonntag im Bernabéu-Stadion in Madrid ausgetragen wurde, wird nicht das letzte sein. Das Experiment (ein Novum in Spanien, aber auch in anderen Ländern wie Deutschland, Großbritannien oder Brasilien, die regelmäßig NFL-"Internationale" ausrichten, üblich) war ein großer Erfolg für die Stadt, für Real Madrid, das das Stadion anpachtete, sowie für die Teams und Fans, die ein episches Spiel mit Verlängerung und einem glücklichen Ende für die "Einheimischen" miterlebten. Die Miami Dolphins, die einen Rückstand von sieben Punkten aufholten und am Ende mit 16:13 gewannen.

Spanische Medien berichten, dass das Spiel, bei dem Tausende von American-Football-Fans ankamen, die am vergangenen Wochenende die Stadt besuchten, laut ersten Schätzungen der lokalen Regierung 80 Millionen Euro einbrachte, obwohl diese Zahl deutlich höher sein könnte. Es wird berichtet, dass die Hotelbelegung in der gesamten Region 90 Prozent erreichte. Es wird erwartet, dass allein die Ausgaben in Bars und Restaurants 21 Millionen Euro eingebracht haben.

Eine große Investition für Real Madrid und eine Rendite ist so gut wie sicher

Im Bernabéu waren über 78.610 Zuschauer anwesend (mehr als beim letzten Clásico gegen Barcelona, die beste Zuschauerzahl seit einem Clásico im März 2019 und die beste seit der Wiedereröffnung des Stadions vor einigen Jahren). Frühe Prognosen gehen davon aus, dass Real Madrid zwischen 7 und 8 Millionen Euro hätte gewinnen können, was für den Verein eine Erleichterung nach dem gescheiterten Versuch, das Stadion zu einem Konzertsaal zu machen, der wegen Beschwerden von Nachbarn über den Lärm abgesagt wurde und den Verein zwang, mehr Geld auszugeben, um es schalldicht zu machen.

Laut Reporter Roberto Gómez aus Marca hat eines der Teams (vermutlich Miami, da sie als Einheimische agierten und das Spiel gewannen) bereits das luxuriöse Hotel Palace für das nächste Jahr gebucht, was ihre Absicht bestätigt, nächstes Jahr zurückzukehren.

Interessierst du dich jetzt für die NFL, da sie internationaler wird?