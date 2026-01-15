Washington Commanders präsentieren den ersten Blick auf das noch namenlose neue NFL-Stadion

HQ

Die Washington Commanders haben gerade einen ersten Blick auf ihr neues Stadion vorgestellt, das derzeit noch unbenannt ist. Das DC-American-Football-Team spielt seit 1961 bis 2019 im Robert F. Kennedy Memorial Stadium, begann jedoch 2025 mit dem Abbau und der Bau eines neuen Stadions auf demselben Gelände soll 2030 eröffnet werden.

Die Bürgermeisterin von Washington DC, Muriel Bowser, sagte: "Diese Visualisierungen geben DC viel Worauf man sich freuen kann – ein schönes und einzigartiges Uferstadion und die Rückkehr unserer Commanders; ganzjährige Veranstaltungen, die nur wenige Schritte von einem Unterhaltungsviertel und öffentlichen Nahverkehr entfernt sind; und natürlich Arbeitsplätze für Einwohner von DC und neue Möglichkeiten für Unternehmen in DC."

Das Design wurde gemeinsam mit der Firma HKS erstellt, die auch das SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, das U.S. Bank Stadium in Minneapolis, Minnesota, und das AT&T Stadium in Arlington, Texas, entworfen haben. Es sollte mehr als 70.000 Sitzplätze haben und für andere Veranstaltungen wie Konzerte genutzt werden.

Das Stadion geht mit allen Genehmigungen voran, obwohl Donald Trump damit gedroht hat, den Bau zu verbieten, falls das Team seinen Namen nicht wieder in Washington Redskins ändert (sein ursprünglicher Name zwischen 1933 und 2020, als er nach dem Mord an George Floyd geändert wurde, um rassistische Konnotationen zu vermeiden). Es sieht nicht mehr so aus, aber Trump bestand weiterhin darauf, dass das Stadion nach ihm benannt werden soll...