NFL wird 2026 das erste internationale Spiel in Paris ausrichten

HQ

Die internationalen Spiele der NFL waren ein großer Erfolg für die amerikanische Liga, wobei der britische Markt besonders aufgeschlossen für den Sport ist, mit jahrelangen Austragungen von Spielen in London. Das wird sich für das Vereinigte Königreich so bald nicht ändern, denn 2026 werden drei Spiele in die Hauptstadt kommen, aber auch anderswo auf der Welt wird es eine Vielzahl von Spielen geben.

Die NFL wird 2026 für ein einzelnes Spiel nach Australien zurückkehren und zudem ein Spiel in Brasilien, eines in Mexiko und eines in Deutschland ansetzen. Darüber hinaus wurde nach dem erfolgreichen spanischen Einsatz 2025 im Santiago Bernabeu Stadion von Real Madrid eine mehrjährige Vereinbarung geschlossen, die die NFL ab 2026 und darüber hinaus in die spanische Hauptstadt zurückkehren lässt, aber es gibt noch mehr hinzuzufügen...

Zum ersten Mal, in der Saison 2026, wird die NFL zu einem Pariser Spiel nach Frankreich reisen. Es findet im Stade de France statt und zeigt die New Orleans Saints als eines der beiden teilnehmenden Teams. Das andere ist noch nicht bestätigt, aber wir werden es mit Sicherheit wissen, wenn der Spielplan 2026 in ein oder zwei Monaten veröffentlicht wird.

Bei all diesen geplanten internationalen Spielen, wo sonst würden Sie gerne sehen, dass die NFL ein Spiel ausrichtet?