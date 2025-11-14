Das Bernabéu verwandelt sich in ein American-Football-Stadion mit Shows von Bizarrap und Daddy Yankee

HQ

Die NFL steht vor dem ersten Anpfiff in Spanien: Nach einer Reihe von Spielen in São Paulo, Dublin, London und Berlin findet am Sonntag, den 16. November, das letzte "internationale Spiel" des Jahres im Santiago-Bernabéu-Stadion, der Heimat von Real Madrid, statt.

Das Spiel findet zwischen den Miami Dolphins, die als lokales Team fungieren, und den Washington Commanders (die Donald Trump kürzlich bei seinem Besuch ausgebuht haben ) statt. Die Stadt hat sich vor dem Spiel verändert, mit Ausstellungen von riesigen Helmen und Bällen, Fanzonen, offiziellen Geschäften und Ausstellungen von flag football (die Variante des American Football ohne Kontakt, anstelle von Tackling, die 2028 in Los Angeles ihr Debüt geben wird).

Die neueste Nachricht ist die Bestätigung von Halbzeitkonzerten mit den beliebten Latin-Künstlern Bizzarrap und Daddy Yankee, die das Spiel in einen "Mini-Super Bowl" verwandeln. Werden Sie sich das NFL-Spiel zwischen den Miami Dolphins und den Washington Commanders ansehen?