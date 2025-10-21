Real Madrid erleidet mit Bernabéu einen weiteren Rückschlag: Oberster Gerichtshof von Madrid blockiert Bau neuer Parkplätze

HQ

Real Madrid wurde vom Obersten Gerichtshof Madrids (TSJM für die spanischen Initialen) angewiesen, die Arbeiten an der geplanten neuen Tiefgarage neben dem wiederaufgebauten Santiago-Bernabéu-Stadion zu stoppen, eine Arbeit, die vom Verein mit der ersten Zustimmung des Stadtrats durchgeführt wurde.

Ein Verein von Anwohnern in der Nähe des Stadions, die sich ebenfalls über den Lärmpegel von Konzerten beschwert haben und es geschafft haben, die Feier von Musikveranstaltungen im Stadion zu unterbinden, hat nun jedoch dazu aufgerufen, den Bau der Tiefgaragen wegen der Belästigung der Anwohner zu stoppen, zunächst wegen der Arbeiten und später wegen des hohen Verkehrsaufkommens an Tagen mit Veranstaltungen im Stadion. Bereits im Mai 2024 hatte der Hohe Rat der Stadt die Konzession der Stadt an Real Madrid für den Bau der Parkplätze annulliert, aber sowohl der Fußballverein als auch der Stadtrat legten Berufung ein.

Über ein Jahr später weist die Justiz die Berufungen des Vereins und der Stadt Madrid ab. Sie argumentieren, dass der Verein es versäumt habe, klar zu sagen, welchen Nutzen diese Arbeit für die Öffentlichkeit bringen würde, und stattdessen die einzige Partei, die von der Arbeit profitieren würde, Real Madrid C.F., eine private Einrichtung, sei.

Der Fußballverein und der Bürgermeister der Stadt, José Luis Martínez Almeida, argumentieren, dass der Bau dieser neuen Tiefgarage und eines 650 m langen Tunnels, der diesen neuen Parkplatz mit einem bestehenden öffentlichen Parkplatz verbindet, dazu beitragen würde, den Verkehr in der Gegend zu entlasten. Das Oberste Gericht von Madrid sagt jedoch, dass "der Mangel an Plätzen, die zu diesem Zweck für die Bewohner des Gebiets gefüllt werden können, in keiner Weise mit den vorhersehbaren Umweltschäden für sie und den Rest der Bürger im Allgemeinen verglichen werden kann".

Zu den Gründen, den Bau des Parkplatzes zu stoppen, gehören "die mögliche Entfernung von Bäumen und Grünflächen, die die Ausführung der Arbeiten nach sich ziehen würden, sowie die Verkehrssättigung und die Zunahme der Luft- und Schallverschmutzung, die zu einer Zunahme des Fahrzeugverkehrs in der Gegend führen würde, deren Unannehmlichkeiten anlässlich der Feier von Veranstaltungen im Stadion von Real Madrid bei weitem aufgewogen würden, C.F., Unternehmen, das von der geplanten Ausführung profitieren würde."

Real Madrid und die Stadt Madrid wurden zur Zahlung von 12.000 Euro bzw. 6.000 Euro zur Deckung der Gerichtskosten verurteilt und haben nun 30 Tage Zeit, um eine weitere Berufung einzulegen.