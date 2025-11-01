La Vuelta a España 2026 beginnt mit dem Zeitfahren in Monaco

HQ

La Vuelta a España 2026 wird auch einen internationalen Start haben: Die erste Etappe wird ein Einzelzeitfahren in den verwinkelten Gassen von Monaco sein, teilte die Organisation diese Woche mit. Die Etappe, die am 22. August ausgetragen wird, beginnt im Casino von Monte Carlo und endet mit insgesamt 9,6 km an der gleichen Stelle, an der der Große Preis von Monaco der Formel 1 endet.

Es ist nicht das erste Mal, dass Monaco Gastgeber einer städtischen Grand Tour-Etappe ist, denn auch die Tour de France 2009 startete in Monaco. Die Fahrer im Jahr 2026 werden auch das Stade Louis II, den Strand von Larvotto und Port Hercule besuchen.

Es ist das erste Mal, dass La Vuelta Monaco besucht, die Residenz des Top-Radfahrers Tadej Pogacar, Gewinner von vier Tour de France. Pogacar ist jedoch seit 2019 nicht mehr an der Vuelta teilgenommen, wo er Dritter in der Gesamtwertung wurde und seine erste Grand-Tour-Etappe gewann.

La Vuelta hat den Rest der Grand Tour noch nicht bestätigt (er wird am 17. Dezember bei einer Presseveranstaltung in Monaco bekannt gegeben), aber wir wissen, dass auch die zweite Etappe in Monaco starten wird. Im kommenden Sommer wird auch die Tour de France einen internationalen Start haben, mit den ersten drei Etappen in Katalonien, Spanien, die in Barcelona beginnen. Auch die Tour de France der Frauen startet in der Schweiz.