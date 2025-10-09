Carlos Sainz über seine Freundschaft mit Tadej Pogacar: "Er ist ein super bescheidener, sehr bodenständiger Typ"

HQ

Carlos Sainz Jr., der spanische Formel-1-Pilot von Williams, lebt in Monaco und hat sich dort mit einem anderen Profisportler angefreundet: Tadej Pogacar. Der slowenische Radrennfahrer, Gewinner von vier Tour de France und Dutzenden von Eintagesrennen und Klassikern, kann der beste Radsportler aller Zeiten werden und Eddy Merckx übertreffen, auch wenn das einigen Leuten nicht gefällt...

Sainz gab dem Radiosender COPE ein langes Interview (via Marca), in dem er über viele Themen sprach, wie seine Vorlieben im Sport ( er hält Marc Márquez für den Ayrton Senna der MotoGP) und auch seine Aussichten für Williams, wobei er stolz darauf ist, seine erste Pole mit dem Team zu erreichen, das sich in der Formel 1 vom neunten auf den fünften Platz verbessert hat.

Carlos Sainz fährt manchmal mit Pogacar Fahrrad

Auch Tadej Pogacar zog nach Monaco, wo viele Sportler und Prominente leben. Sainz sagte dem Radiosender, dass er Pogacar als einen seiner engsten Freunde unter denjenigen betrachtet, die in Monaco leben.

"Ich würde sagen, er ist im Moment einer meiner besten Freunde, einer von denen, die ich am meisten sehe. Wir gehen viel zusammen essen, wir fahren Fahrrad", erklärte er. Die beiden Freunde haben schon Fotos beim Radfahren geteilt.

"Ich sage immer, wir fahren nicht Rad, er fährt mit mir Rad, weil es ein anderes Niveau des Radfahrens ist, und wir gehen Kaffee trinken, wir gehen irgendwo Focaccia essen, und wir treffen uns, wir reden über unseren Sport. Er ist ein großer Fan von mir und der Formel 1, und wir haben eine tolle Zeit, um ehrlich zu sein."

"Ich bewundere ihn so sehr, weil er ein super bescheidener, super zugänglicher Mensch ist. Er ist ein sehr bodenständiger Typ. Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll, er ist wie ein echter Deal... Er ist einer der besten Athleten, die ich je getroffen habe, und das Vergnügen, ihn jetzt einen Freund nennen zu können, ist unglaublich."