Die Tour de France Femmes hat die Route für die Ausgabe 2026 der Grand Tour der Frauen in Frankreich bekannt gegeben, ein Rennen mit neun Etappen, das erneut wachsen wird, im gleichen Tempo, wie das Interesse und die Zuschauerzahlen im Frauenradsport von Jahr zu Jahr steigen. Als Reaktion darauf wird die Tour de France Femmes 2026 "die härteste Tour in der Geschichte in Bezug auf die Höhenmeter" sein, so Rousse, Renndirektorin Marion Rousse.

Die große Etappe der Tour de France Femmes vom 1. bis 9. August wird die siebte Etappe sein, ein Anstieg zum Monte Ventoux, einer der härtesten Anstiege in ganz Frankreich, im Südosten, neben den Alpen, mit 1.910 m über dem Meeresspiegel, ein Anstieg, der 18 Mal bei der Tour de France aufgetreten ist und bei der Tour de France der Frauen debütierte, "den Frauenradsport wachsen zu lassen", wie es in der Veranstaltung hieß.

Wie bei der Tour der Männer finden die ersten drei Etappen im Ausland statt (Lausanne, Schweiz). Auf der Strecke steht auch ein 21 km langes Einzelzeitfahren auf der 4. Etappe in Dijon und ein Finale in Nizza mit einem weiteren großen Anstieg zum Col d'Eze, der an der Küste endet.