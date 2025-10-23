Route der Tour de France 2026 mit den ersten drei Etappen in Katalonien enthüllt

HQ

Die Tour de France 2026 hat die Route für die Ausgabe im nächsten Jahr bekannt gegeben, die vom 4. bis 25. Juli stattfinden wird, und wie bereits angekündigt, wird sie ihren "Grand Départ" in Barcelona haben, mit drei Etappen, die in Katalonien stattfinden, bevor sie die Pyrenäen überqueren und den Süden und Osten des Landes im Uhrzeigersinn durchqueren, und das übliche Ziel in Paris.

Die Route wurde am Donnerstag auf einer Live-Veranstaltung in Paris bekannt gegeben. Insgesamt 21 Etappen, jeden Tag außer am 13. und 20. Juli. Das erste wird ein Zeitfahren durch die Straßen von Barcelona sein, das 19,7 km lang ist. Am nächsten Tag geht es von Tarragona nach Barcelona, eine Strecke von 178 km, und auf der dritten und letzten Etappe in Spanien, einer Bergetappe von Granollers nach Les Angels.

In Frankreich wird das Feld Städte wie Carcassone, Bordeaux, Bergerac, Vichy oder Chambéry besuchen, mit einigen harten letzten Etappen in den Westalpen, darunter ein Anstieg zur Alpe d'Huez, einem Berg, der regelmäßig bei der Tour de France zu sehen ist, das letzte Mal im Jahr 2022, als er vom englischen Radfahrer Tom Pidcock bezwungen wurde.

Für die letzte Etappe in Paris werden sie den Anstieg nach Montmartre wiederholen, der in diesem Jahr zum ersten Mal zu sehen war und von den Fans gelobt wurde.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Tour de France 2026 finden Sie hier. Wird Tadej Pogacar die Grand Tour erneut gewinnen?