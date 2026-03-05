Diablo IV Vorschau: Lord of Hatred s Warlock könnte unsere neue Lieblingsklasse sein

HQ

Es war ein wirklich arbeitsreicher Start ins Jahr für Blizzard Entertainment, die in nur vier Monaten Overwatch im Grunde neu gestartet, das erste große Inhaltsupdate für Diablo II seit 25 Jahren veröffentlicht, eine umfassende Erweiterung für Hearthstone vorgestellt, Housing und die Midnight-Erweiterung in World of Warcraft veröffentlicht haben und außerdem, bis April endet, brachte Diablo IVs zweite Erweiterung namens Lord of Hatred heraus. Also ja, beschäftigt ist vielleicht eine Unterbewertung.

Wenn Sie Gamereactor im Februar verfolgt haben, wissen Sie, dass wir zu allem rund um Blizzard enge Verbindungen pflegen, teilweise wegen unseres jüngsten Besuchs auf dem riesigen Entwicklercampus in Irvine direkt außerhalb von Los Angeles Ende Januar. Dadurch haben wir viele Eindrücke und Gedanken zu Overwatch, Diablo II: Resurrected, Hearthstone, World of Warcraft geteilt, und nun ist die Zeit gekommen, dass Diablo IV mitmacht. Wenn auch mit einem Haken...

Weißt du, ich habe Diablo IV: Lord of Hatred auf eine Weise gespielt, aber dann auch nie die Gelegenheit gehabt, es auf eine andere Weise zu berühren. Ein bisschen verwirrend? Verständlich. Ich habe die Warlock-Klasse praktisch ausprobiert, die technisch gesehen mit dem Paladin mit dem Erscheinen von Lord of Hatred vollständig startet, auch wenn man heute durch Vorbestellung der Erweiterung auf letztere Klasse zugreifen kann. Das Problem ist, dass die praktische Erfahrung mit dem Hexenmeister es mir überhaupt nicht erlaubt hat, im neuen Gebiet von Skovos herumzureisen, weshalb dies eine sehr eigenartige Vorschau ist, da ich zwar viel über den Hexenmeister sprechen kann, aber eigentlich gar nicht über Lord of Hatred. Mit begrenzten Gesprächspunkten lassen wir uns das etwas kürzer halten als sonst.

Wie man im oben festgehaltenen Gameplay sehen kann, mit Action in der Nahantu-Region von Vessel of Hatred, ist der Hexenmeister eine absolute Power-Fantasy-Klasse, eine beeindruckende Option, die Spieler aller Art besänftigen wird. Sie wird als Diablos bisher "Heavy-Metal" -Klasse beschrieben, und das sieht man am Aufbau und der Struktur der Klasse sowie daran, wie sie kopfüber in den Kampf stürzt und nichts als Blut und Knochen hinterlässt.

Es gibt einige wichtige Klassenarchetypen, denen man beim Hexenmeister folgen kann, was das Spiel völlig anders macht. Ich tendierte zur Legion-Option, einem Klassentyp, der ganz darauf abzielt, dämonische Legionen zu beschwören und seine Armee von Sklaven einzusetzen, um alles zu durchdringen, was die Hölle einem entgegenwirft. In gewisser Weise ähnelt es dem Nekromanten, aber mit dem zusätzlichen Vorbehalt, dass man keine Leichen braucht, um die Legion wiederzubeleben; man kann einfach Dämonen aus dem Jenseits beschwören und sie zwingen, seinen Willen auszuführen.

Die anderen Optionen sind Vanguard, das eher eine schnelle Option ist, ein Archetyp, bei dem man auf einem Höllenhund in die Schlacht reitet und sich dann selbst in einen Dämon verwandelt, um den Zorn der Hölle gegen ihn zu richten. Ist es vielleicht ein wenig heuchlerisch, in die Dunkelheit zurückzugreifen, um diesen Krieg zu gewinnen? Vielleicht. Das schmälert jedoch nicht den Unterhaltungswert. Dasselbe lässt sich teilweise über Ritualist sagen, ein Archetyp, der sich darum dreht, dämonische Energie zu nutzen, um Höllenfeuer und Abgrund auf diejenigen zu entfesseln, die einem im Weg stehen. Wenn die Legion nekromantisch ist und die Vorhut eher barbarisch, dann ist Ritualist die Zauberer-Alternative, die ganz darauf abzielt, Zauber zu nutzen, um Chaos auf dem Schlachtfeld zu entfesseln. Schließlich haben wir Mastermind, der in gewisser Weise dem Legion-Archetyp und der Nekromanten-Klasse ähnelt, da es darum geht, Dämonen an den eigenen Willen zu binden und sie dann die Kämpfe kämpfen zu lassen, während man die Zerstörung aus der Sicherheit des Abgrunds überwacht.

Wie du siehst, unabhängig vom gewählten Spielstil will der Hexenmeister enorme Abwechslung bieten und, soweit ich erlebt habe, ein hervorragendes Potenzial, das diese Klasse zu einer absoluten Naturgewalt macht, die in der Lage ist, es mit Mephisto zu tun, um Sanctuary vor völliger und absoluter Verwüstung zu retten.

Darüber hinaus hat das Diablo IV Developer Update zwar mehr Informationen darüber veröffentlicht, was man von Lord of Hatred und Skovos als Region erwartet, aber ich kann nichts dazu sagen, wie es funktioniert und funktioniert, da ich nichts davon in Aktion gesehen habe. Was ich kurz ansprechen kann, sind einige der umfassenderen Updates und Änderungen an Diablo IV insgesamt, einschließlich der Umstrukturierung des Fertigkeitenbaums.

Im Grunde wurde der Fertigkeitenbaum vereinfacht und verfeinert, sodass man nicht mehr mehrere Punkte in einen Perk steckt, um ihn immer wieder zu verbessern, jetzt nur noch einen Fertigkeitspunkt pro Perk-Option ausgeben muss. Es gibt immer noch ein Element, einen Kern-Perk zu verbessern, indem man mehr Punkte in den jeweiligen Zweig ausgibt, aber jetzt gibt es mehr Optionen zur Auswahl, was das Buildcrafting auf lange Sicht umso interessanter machen sollte. Blizzard verspricht mehr als 40 überarbeitete Optionen, über 80 zusätzliche Optionen und 20+ zusätzliche Fähigkeiten, was bedeutet, dass es sich wie ein kompletter Neustart des Features anfühlen könnte und etwas, das Spieler fast von Grund auf neu lernen können.

Die Anpassung des Fertigkeitenbaums wird außerdem mit eingebauten Beutefiltern kombiniert, um die benötigte Ausrüstung leichter zu finden, dem Horadric Cube-Crafting-Werkzeug, um einzigartige Gegenstände zu erstellen, die besser zu deinem Spielstil passen, und dem Talisman, der durch die Wiedereinführung des Charms-Mechanismus weitere Buildcrafting hinzufügt, der dem Build zusätzliche Boni verleiht. All das sollte das Diablo IV-Buildcrafting weniger starr machen und vielleicht auch etwas intuitiver für neue und weniger erfahrene Spieler zu knacken – also in vielerlei Hinsicht ein Win-Win-Situation.

Darüber hinaus wird Lord of Hatred weitere gestraffte Endgame-Elemente hinzufügen, wie die Playlist-Funktion namens War Plans und eine sehr anspruchsvolle, fast höchste Endgame-Aktivität namens Echoing Hatred. In Kombination mit dem recht beeindruckenden Land Skovos und der weitläufigen Hauptstadt Temis – Orte, die bisher von der Dunkelheit unberührt sind – auch wenn sich das im Verlauf der Geschichte ändern wird – sieht Lord of Hatred nach einem großartigen nächsten Kapitel von Diablo IV aus und als guter Abschluss für diesen Teil der größeren Erzählung, der mit der Erzählung des Basisspiels begann. Aber ist es wirklich gut? Noch einmal: Ich kann zu diesem Thema noch nichts hinzufügen, auch wenn man unten eine Menge Bilder von Skovos sehen kann.

Was wir wissen, ist, dass Lord of Hatred am 28. April auf PC, PlayStation und Xbox erscheint – bleibt also dran für mehr.