Diablo Spotlight 2026: Interessant, aber vielleicht zu sicher für das 30-jährige Jubiläum

Es war ein Luxus, Ende Januar drei Tage auf Blizzards riesigem Campus in Irvine in Kalifornien verbringen zu können. Es war ein Vergnügen, durch die sonnigen Straßen zu schlendern und all die wunderbaren Kreationen des talentierten Entwicklers zu genießen. Es gab jedoch ein auffälliges Thema, das damit zusammenhing, dass Blizzards große Informations- und Nachrichtenflut – die wirklich spannenden Änderungen und Verbesserungen für seine Blockbuster-Franchises – von Overwatch überschattet wurden. Ich möchte Diablo im Besonderen nicht unterschätzen und es so erscheinen lassen, als sei seine Zukunft nicht besonders vielversprechend, aber nachdem ich die großen Pläne und Ambitionen für Overwatch gehört habe, die umfassenden Änderungen und Ergänzungen für die verschiedenen Diablo-Projekte (die zum Mega-30-jährigen Jubiläum gedacht sind), mit überwiegend Fokus auf die Hinzufügung der Warlock-Klasse in den jeweiligen Titeln, Es wirkte alles etwas enttäuschend.

Das soll nicht heißen, dass die Warlock-Klasse kein großer Erfolg sein wird. Zugegeben, ich habe die Klasse in Diablo Immortal nicht erlebt, daher kann ich dazu nicht viel hinzufügen, aber wenn man sich die erste große Neuerung von Diablo II seit über 25 Jahren und eine weitere Klasse ansieht, die Diablo IV zu einem noch beeindruckenderen Action-RPG-Erlebnis macht, wurde schnell klar, dass der Hexenmeister eine sehr beliebte Ergänzung für das Spiel sein wird. Das gesagt, hatte Overwatch so große Ambitionen, dass Diablo sich von Natur aus zweitklassig anfühlte, besonders da wir trotz ihres bevorstehenden Erscheinens keine der kommenden Lord of Hatred-Erweiterungen tatsächlich erleben konnten...

Ja, es gibt viel, worauf man sich in Bezug auf die Zukunft von Diablo als Franchise als Ganzes freuen kann, aber nachdem ich gesehen habe, was Blizzard in der Pipeline hat, und vieles davon persönlich erlebt hatte, hatte ich das Gefühl, dass Diablo trotz der Feier des beeindruckenden 30-jährigen Jubiläums ein zurückhaltenderes Jahr erwartet.

Wir werden später noch mehr auf Diablo IV und die Rolle des Hexenmeisters in diesem Spiel eingehen, aber wenn ich mir Diablo II: Resurrected und das Aussehen des Charakters in diesem immer noch beliebten Kapitel anschaue, hatte ich einen ziemlich ungewöhnlichen Eindruck. Einerseits ist der Warlock eine kraftvolle und vielversprechende neue Ergänzung, die zusätzliche Spieldynamik und Optionen bietet – spannende Möglichkeiten, das langjährige Action-RPG weiterhin zu erleben. Andererseits ist dies wahrscheinlich eine Ergänzung, die für die zurückkehrenden und erfahrenen Fans gilt, die Diablo II immer noch als die beste Art ansehen, Diablo als Serie statt Diablo IV zu spielen. Für diejenigen, die das nicht tun, ist es schwer zu erkennen, dass der Hexenmeister tatsächlich ein Prestige-Viewer ist – eine notwendige Neuerung, die die Spiellandschaft neu gestaltet. Es ist ein guter und vielversprechender neuer Inhalt, aber er setzt das Paradigma bei Diablo II definitiv nicht zurück.

Wenn überhaupt, wurde beim Hin- und Herwechseln zwischen den verschiedenen Diablo-Kapiteln ziemlich deutlich, dass der Abstand zwischen ihnen ziemlich groß ist. Diablo II ist zwar unterhaltsam, aber es ist auch ein viel komplexeres und herausfordernderes Spiel als Diablo IV. Während Letzteres immer noch eine Plug-and-Play-Mentalität hat, die es zugänglicher macht, wirkt Ersteres wie ein Kalttaucher, ein Neustart, der einem bewusst macht, wie sehr sich Spiele in den letzten zwei Jahrhunderten entwickelt haben – und das akzeptiert sogar, dass Diablo II: Resurrected eine verbesserte und neue Version des Genre-Symbols ist.

Der Punkt ist, dass der Hexenmeister Diablo II nicht wieder zu einem Pflichtspiel machen wird. Es ist eine schöne Ergänzung, eine Art, denjenigen Tribut zu zollen, die den Titel immer noch regelmäßig einsetzen. Dennoch ist es auch keine besonders aufregende neue Ergänzung, die jemanden wie mich dazu bringt, Diablo IV zu verlassen, besonders am Vorabend von Lord of Hatred, um ein fast so alt Spiel wieder aufzunehmen.

Das Gedankeschön ist angenehm und wird geschätzt, aber zum 30-jährigen Jubiläum von Diablo hoffte ich, dass Blizzard während dieser ziemlich großen und beeindruckenden Reise zu seinem kalifornischen Campus mehr zu berichten hatte. Ich bin sicher, für diejenigen, die die verschiedenen Teile von Diablo besuchen, ist der Hexenmeister eine spannende Ergänzung, aber für jemanden wie mich, der eigentlich nur Platz für eine Diablo-Erfahrung gleichzeitig hat, fand ich es etwas schwierig, mich auf die Ankunft des Hexenmeisters in Diablo II: Resurrected zu freuen und zu wissen, dass die Klasse in Diablo IV bald die Show stehlen würde. Und auch wenn ich gerne mehr erläutern würde, müssen Sie vorerst dran bleiben...