Overwatch Spotlight 2026: Ein Tag auf dem Blizzard-Campus hat mir klar gemacht, dass Overwatch zurück ist!

HQ

Auch wenn die Leute bei Blizzard das nie so direkt sagen würden, aber als Overwatch-Fan, jemand, der sich 2016 in diese Welt verliebt hat und sie seitdem verfolgt hat, war die Entwicklung zu Overwatch 2 die falsche Entscheidung und hatte einen spürbaren Einfluss auf den ansonsten exzellenten Helden-Shooter. Unpassende Versprechen von PvE-Elementen, eine begrenztere Auswahl an neuen und frischen Inhalten, die nie wirklich eine eigene Fortsetzung rechtfertigten, alles zusätzlich zu einer Reihe weiterer Designentscheidungen, die fehlgeleitet wirkten, führten all das dazu, dass Overwatch 2, ehrlich gesagt, eine Enttäuschung war. Und doch bin ich hier, über drei Jahre später, und werde Ihnen gleich erzählen, dass Overwatch endlich seine Fortsetzungsnummer verdient, obwohl ironischerweise auch diese Zahl gesenkt wurde.

HQ

Letzte Woche hatte ich das Privileg, ein paar Tage auf Blizzards riesigem Campus in Irvine, Kalifornien, zu verbringen, um alles über die Zukunft von Overwatch zu lernen – und das war ein Vergnügen. Sehen Sie, ich war schon lange der Meinung, dass Overwatch 2 das Recht verloren hat, meine Zeit zu beherrschen, daher wirkten die im Rahmen der jährlichen Spotlight-Übertragung versprochenen Entwicklungen wie ein Adrenalinstoß, der Energie und Leben in das geliebte Spiel pumpte. Und das kam nicht nur in Form einer Menge neuer Inhalte, sondern auch in Änderungen, die sich nach all den Jahren berechtigt und notwendig erschienen.

Zum einen finden wir einen der größten Inhaltsdrops in der Geschichte von Overwatch, angeführt durch die Einführung von fünf neuen Charakteren zu Beginn der ersten Staffel. Zur Orientierung: Der Start von Overwatch 2 enthielt nur drei neue Charaktere... Neben den neuen spielbaren Charakteren, die zwei neue DPS, zwei neue Supports und einen einzelnen Tank bringen, finden wir Änderungen mit neuen Archetypen, um besser darzustellen, wie wir jeden Charakter bezeichnen, Verbesserungen der Spiel-Engine und einen narrativen Fokus, der der aktuellen Version des Spiels fast fremd wirkt.

Werbung:

Aber bevor wir zu den neuen narrativen Änderungen kommen, die für mich vielleicht die spannendsten Veränderungen dieser großen Entwicklung sind, sprechen wir über die Helden.

Blizzard ist kein Unbekannter darin, fesselnde und einprägsame Charaktere zu erschaffen, daher sollte es nicht überraschen, dass die in Staffel 1 von Overwatch 2026 eingeführten Charaktere ebenfalls gute und spannende Optionen sind. Wir haben den dominanten und unterdrückenden neuen Tank namens Domina, die nächste Erweiterung der oft unerforschten Lore, die Symmetra und ihre bizarren Firmenverbindungen umgab. Hinzu kommen zwei DPS-Helden, von denen einer ihre Wurzeln bis zu der Zeit hat, als Ana ins Spiel aufgenommen wurde, wobei Emre der letzte der alten Overwatch-Wache war, der im Spiel auftauchte. Er stößt zusammen mit Anran, dem Geschwister von Wuyang, einer weiteren interessanten DPS-Option, die von World of Warcrafts Feuermagier inspiriert ist. Dann wechseln wir zum Support-Sektor, wo Mizuki der japanischen Lore von Overwatch noch mehr Tiefe verleiht – und das alles, bevor die Klasse durch einen Charakter weiter verstärkt wird, der nichts anderes getan hat, als die Show zu stehlen. Jetpack Cat erscheint, wobei es sich um einen katzenhaften Helden handelt, der tatsächlich als Fika bekannt ist und im Spiel in einem ziemlich eigenartigen Zustand debütiert, ein weiterer animalischer Held, der jedoch von Winston und Wrecking Ball abweicht, indem er einfach eine klügere als gewöhnliche Katze ist, die einen Jetpack bedient. Ja, hier gibt es keine absurd intelligenten Tricks; Das ist nur eine Katze, die es geschafft hat, Luxustechnologie in die Hände zu bekommen...

Werbung:

Abgesehen von den typischen (im Overwatch-Fall) einzigartigen und auffälligen Designs jedes Charakters ist Blizzard den bisherigen Prämissen treu geblieben und bietet eine Reihe von Charakteren, die sofort ihr Zuhause im größeren Overwatch-Meta finden. Sie werden nicht auftauchen und das Spiel in zwei Teile brechen, was eine neue Weltordnung für Overwatch einläutet, aber sie fügen Optionen und Tiefe hinzu, die zuvor nicht verfügbar waren, was die ohnehin schon erstklassige Mehrspieler-Action letztlich einfach attraktiver macht.

Zum Beispiel bringt Domina in der ansonsten eher nischigen Off-Tank-Rolle Vielseitigkeit, bringt hohen Schaden und Vielseitigkeit und balanciert dies mit Teamschutz aus, was Roadhog als Vergleich nicht erreichen kann. Emre präsentiert einen weiteren grundlegenden Soldaten-Archetyp, den man meistern sollte, einen weiteren Soldier 76-ähnlichen Charakter, der ganz auf Präzision und darauf aussetzt, dass die Kugeln für sich sprechen. Anran schürt die Flammen, indem sie die Entzündungsmechaniken, die Mauga einst eingeführt hat, weiter betont und bietet zusätzliche Möglichkeiten, ein Spiel zu entfachen und alle mit ihrem feurigen Kit auf Trab zu halten. Dann finden wir Mizuki, einen weiteren vielseitigen Support-Charakter, der seine Verbündeten heilen und stärken kann, aber auch auf dem Schlachtfeld seine Spuren hinterlässt, indem er jede einzelne Bedrohung mit seinem mächtigen Spirit Glaive-Hauptwerkzeug ausschaltet. Und dann gibt es noch Jetpack Cat, eine lästige Figur, die jeden Teil ihrer katzenartigen Inspiration verkörpert, indem sie in Kämpfen hinein- und auszieht, ahnungslose Feinde trifft, Gegner mit ihrer ultimativen Fähigkeit schnappt und ansonsten eine hilfreiche Verbündete ist, die dir nicht unter die Füße geht wie Lucio oder Kiriko oft. Auch hier sind sie eine interessante und spannende neue Heldensammlung, eine Reihe von Charakteren, die Fans dazu bringen werden, nach Overwatch zurückzukehren, um zu sehen, was sie bieten, während sie das allgemeine Spielerlebnis weiterentwickeln und neue Möglichkeiten bieten, Blizzards herausragenden und prägenden Helden-Shooter zu genießen.

HQ

Aber auch das war nur ein Teil der größeren Versprechen für 2026. Um 10 Jahre Overwatch zu feiern, hatte Blizzard für Fans reichlich Angebote bereit, darunter Engine-Updates, die das Spiel flüssiger machen und etwas besser spielen sollten, weniger strukturierte Rollen, die dazu führen, dass Helden weniger von ihrer Definition begrenzt sind, sowie eine Reihe von UI- und UX-Verbesserungen, die die Navigation in diesem ansonsten großen Spiel weniger mühsam machen. Dazu gehört auch, dass jede Kernrolle in Unterrollen unterteilt ist, bei denen DPS-Charaktere nun Flanker, Scharfschützen, Spezialisten und Aufklärer sein können, wobei jede Rolle ihre eigene passive Rolle hat, die ihr Spielverhalten weiter verbessert. Zum Beispiel erhalten die Flanker (zum Beispiel Tracer) mehr Wert aus Gesundheitspaketen, während Scharfschützen (Widowmaker) Bewegungsfähigkeits-Abklingzeitboni erhalten, wenn sie Kopfschüsse landen – eine nette Änderung, die den Charakteren zusätzlichen Wert verleiht, während Widowmaker früher denselben Gesundheitsbonus-Passiv wie Tracer bekommen hätte... Und das UI/UX wurde im Grunde von Grund auf neu aufgebaut, sodass jede einzelne Eingabe, die ein Spieler beim Navigieren zum gewünschten Ort macht, flüssiger und weniger umständlich ist. Das sind einfach Verbesserungen, und es gibt keine andere Möglichkeit, sie zu betrachten.

Im Vergleich zu den erzählerischen Änderungen wirken diese Bereiche jedoch ziemlich erwartet und trivial. In den narrativen Anpassungen sehen wir wirklich, wie Blizzard Overwatch weiterentwickeln und sich für die Zukunft dazu verpflichtet. Die verschiedenen Top-Dogs bei Blizzard/Overwatch (darunter Johanna Faries und Aaron Keller) betrachten dieses Spiel als ein "Ewigkeitsspiel" und es ist klar, dass sie es ebenfalls als ihre goldene Gans sehen. Während Warcraft hauptsächlich auf erfahrene Fans beschränkt ist, die das PC-gebundene MMORPG seit Jahren genießen, und Diablo durch seine grafische und sehr reife Gestaltung behindert wird, ist Overwatch für alle geeignet, und das sieht man daran, wie sie nicht nur verdoppeln, sondern die Zukunft des Videospiels verdreifacht.

Staffel 1 dieses fast neu gestarteten Overwatch wird einen zentralen Handlungsbogen bieten und erforschen, der im Grunde seit Jahren angeteasert und aufgebaut wurde. Wir sehen, wie die Overwatch-Organisation gegen den bösen Talon (bestehend aus Doomfist, Vendetta, Sombra usw.) antritt, was zu einer ganzen jährlichen Serie von narrativen Entwicklungen führt, die Overwatchs 2026 prägen werden. In diesem Jahr wird eine Kerngeschichte erforscht, ein zentraler Handlungsstrang, der in den nächsten 12 Monaten über mehrere Staffeln hinweg ausgearbeitet wird, und dies ist nur der Anfang einer neuen Idee, die prägen wird, wie Overwatch in absehbarer Zukunft erzählerisch erweitert wird. Wir sprechen hier nicht von Einzelspieler-Story-Missionen, die winzige Tiefe der Geschichte hinzufügen oder völlig neue Möglichkeiten bieten, die größere Erzählmaschine zu erleben; Die Methoden sind dieselben, indem sie filmische Videos, Comics, animierte Kurzfilme und so weiter zeigen, aber jetzt haben sie einen Fokus. Im Zentrum von Overwatch im Jahr 2026 steht eine zentrale Erzählung, und auch wenn das für Uneingeweihte trivial klingen mag, ist das für Fans dieses legendären und denkwürdigen Shooters etwas, das Overwatch seinem Publikum nie wirklich geboten hat.

HQ

Im großen Ganzen mag es also so wirken, als würde Blizzard seinen Fans Erdnüsse und grundlegende Annehmlichkeiten anbieten und sie als Diamanten bezeichnen, die man schätzen muss – dieser grobe Vergleich überträgt sich im Grunde nicht wirklich auf Overwatch, aus dem einfachen Grund, dass dieses Spiel seit einem Jahrzehnt alle Konkurrenten in einer wichtigen Kennzahl besiegt hat. Ob man es liebt oder hasst, macht Witze über den Spiel-des-Jahres-Sieg, wie ihr wollt, aber Overwatch ist seit dem Start der Maßstab für Helden-Shooter (ähnlich wie World of Warcraft bei MMORPGs) und diese Änderungen sowie das enorme Engagement für Overwatch in Zukunft könnten Blizzards geliebtes Juwel auf Höhen und Niveaus bringen, die wir nie erwartet hätten. Bravo, Blizzard, ihr habt mir wieder erfolgreich Vertrauen in Overwatch gegeben. Gott helfe mir...