State of Azeroth zusammengefasst: Was erwartet World of Warcraft im Jahr 2026?

2026 wird ein weiteres großes Jahr für World of Warcraft, da es in diesem Kalenderjahr ist, genau im März, wenn der zweite Teil des größeren Worldsoul Saga im langjährigen MMORPG von Blizzard erscheint. World of Warcraft: Midnight ist weniger als sechs Wochen entfernt, und mit diesem Gedanken hat Blizzard gerade eine ausführliche Präsentation beendet, die die State of Azeroth und die verschiedenen World of Warcraft Projekte beleuchtet.

Da es viel zu verarbeiten gab, ersparen wir Ihnen etwas Ärger, indem wir die verschiedenen Nachrichten und Informationen in diesem einzigen, praktischen Text zusammenfassen und hervorheben.

Wichtige Erkenntnisse aus WoW: Midnight

Zunächst konzentrieren wir uns auf Midnight, denn dies ist das aufregendste Debüt, das World of Warcraft im Jahr 2026 bereithält. Obwohl bereits viele Informationen über die Erweiterung geteilt wurden, sprach Executive Producer Holly Longdale ausführlich darüber, wie die Erzählung einen zentralen Fokus auf Light statt auf Void legt und wie die Spieler aufbauend auf den Ereignissen von The War Within – mit Haranir und Devourer Demon Hunters zusammenarbeiten, um die wachsenden Bedrohungen zu bekämpfen, denen Azeroth gegenüberstehen.

Uns wird gesagt, dass die Kampagne emotional eindrucksvoll ist und den Präzedenzfall für den letzten Teil der Worldsoul Saga in der kommenden The Last Titan -Erweiterung schaffen wird. Diese wiederkehrenden Themen umfassen auch Verlust, Widerstandskraft, das Überwinden von Trauer und Heldenmut angesichts schwieriger Entscheidungen.

Longdale erklärt: "Die Kampagne von Midnight ist die Art von Geschichte, die dein Herz finden wird, egal ob du gerade erst in Azeroth zu uns gestoßen bist, unsere ganzen 21 Jahre begleitet hast oder irgendwo dazwischen."

Darüber hinaus sprach der leitende Spielleiter Ion Hazzikostas ein wenig darüber, was die Spieler in den Wochen vor Midnight und auch beim Launch erwarten können.

Die Pre-Launch-Events und die neuen Features, die mit der Erweiterung verbunden sind, werden die Devourer Demon Hunter -Spezifikation und Void Elf Demon Hunters verfügbar sein; zusätzlich zum erwarteten Transmog 2.0 -System wird ein PvP-Trainingsfeld hinzugefügt, in dem Spieler ihre Stärke gegen KI-Gegner testen können, und dies zusätzlich zum Twilight Ascension -Event, bei dem Spieler sich mit Magister Umbric und Rommath zusammentun, um Twilight s Blade abzuwehren und verschiedene Ausrüstungsgegenstände zu erhalten. Das Winds of Mysterious Fortune -Event geht dann noch einen Schritt weiter, indem es den Spielern erleichtert, ihre alternativen Charaktere aufzuholen, indem es Ruf und XP-Gewinne steigert. Schließlich findet in den nächsten Tagen und bis zum 1. Februar eine Welcome Back Weekend statt, die ein überarbeitetes Onboarding-System präsentiert und die Pre-Launch-Inhalte hervorhebt.

Mit Blick auf Midnight, wenn diese am 2. März verfügbar wird, bestätigt Blizzard erneut, was in der erwarteten Expansion vorhanden sein wird. Es bietet vier neue Zonen zum Erkunden und acht Dungeons, die man überwinden muss, zusätzlich zu weiteren 11 Delves, die man mit einem neuen Begleiter erobern kann. Es wird ein neues PvP-Schlachtfeld und einen Kriegsmodus-Hotspot namens Slayer's Rise geben, das Arcantina soziale Zentrum zum Besuchen mit Freunden und Entspannen, das Prey -System wird eingeführt und das Level-Cap wird auf 90 erhöht.

Dies wird dann durch die Einführung eines Sechs-Boss-Raids Voidspire und eines Ein-Boss-Mini-Raids Dreamrift in Staffel 1 unterstützt, dazu neue Weltbosse, eine Mythic+ -Saison mit vier neuen und vier zurückkehrenden Dungeons sowie ein Zwei-Boss-Raid Quel'Danas, der einige Wochen nach Beginn der ersten Staffel eröffnet wird.

Wichtige Erkenntnisse für WoW Classic

Es wird offenbar ein weniger geschäftiges Jahr für das alternative Erlebnis, da uns einige Ergänzungen für Classic versprochen wurden. Zum einen erhält Mists of Pandaria Classic einen Escalation Patch, der eine neue Questkampagne, ein weiteres Schlachtfeld und frische Scenarios (Siege of Orgrimmar und Timeless Isle später im Jahr 2026 hinzufügen). The Burning Crusade wird ein Update erhalten, das Anniversary Realms und Outlands Inhalte bringt, und außerdem können wir mit Titan-Reforged Realms rechnen, die auf chinesische Spieler und ihren regionalen Spielstil ausgerichtet sind.

Also, war's das? Longdale schloss mit einem kurzen Teaser und sagte: "Das ist nicht alles, was wir uns ausdenken. Ich kann mit Zuversicht sagen, dass alle Classic-Spieler auf der ganzen Welt viel zu erwarten haben."

Was steht als Nächstes für den Wohnbereich an?

Wie wir wissen, wird Housing vollständig zusammen mit Midnight gestartet. Bisher scheint es jedoch ein großer Erfolg für Blizzard gewesen zu sein, denn der Entwickler enthüllt, dass in den ersten zwei Wochen der Early-Access-Phase des Features über vier Millionen Stunden in Spielerunterkünften verbracht und 14 Millionen Dekorationsgegenstände platziert wurden.

Mit Blick auf die Zukunft wird uns gesagt, dass Blizzard beabsichtigt, seine Zeit darauf zu verwenden, "die Funktion aus allen Blickwinkeln kontinuierlich zu verbessern", wobei dies durch wirtschaftliche Anpassungen, UI-Updates und die Unterstützung kreativer Ausdrucksformen erfolgt. Aber es werden trotzdem neue Elemente hinzugefügt, mit wichtigen Punkten wie der Integration von Haustier und Reittier, fortschrittlicheren Werkzeugen sowie der Möglichkeit, Builds zu importieren und zu exportieren.

Wir werden später mehr darüber erfahren, wenn Blizzard weiterhin Informationen teilt, aber Hazzikostas sagte: "Dies ist nur das Erdgeschoss für Wohnraum in WoW. Wir wollen, dass dieses Feature dein Leben und deine Zeit in Azeroth widerspiegelt, und wir meinen es ernst damit, es gemeinsam mit dir zu erweitern und zu verbessern."

Ein Blick weiter ins Jahr 2026

Schließlich hat Blizzard zwar nicht mitgeteilt, was es sonst noch für World of Warcraft im Jahr 2026 geplant hatte, aber es deutete an, dass es für das MMORPG noch viel mehr auf dem Tisch gibt. Zum einen kehrt BlizzCon im September zurück, und wir erwarten, dass der Entwickler hier eine große Präsenz haben wird, mit einem "Meilenstein-Event", das als Ort dienen wird, um ihre Vision für "Warcrafts nächste 20 Jahre" zu zeigen.

Hazzikostas schloss mit: "Wir wissen, dass die Leere und Xal'atath dunkle Bedrohungen sind, und dass die Einsätze hoch und der Ton düster ist. Aber wir wollen auch nie vergessen, dass Azeroth für uns alle unser Zuhause ist. Ein Ort des Lichts, der Gemeinschaft, der Familie und der Freunde. Dies ist eine Welt, die selbst das Herz des Fürsten der Dunkelheit erwärmen könnte... "

Wie Sie sehen, wird 2026 ein riesiges Jahr für World of Warcraft insgesamt werden, und alles beginnt am 2. März, wenn die erwartete Midnight -Erweiterung für das MMORPG auf dem PC erscheint.