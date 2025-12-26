Der Vater von Carlos Alcaraz sendet nach dem Interview mit Juan Carlos Ferrero eine prägnante Stellungnahme

HQ

Nach der Trennung zwischen Carlos Alcaraz und seinem langjährigen Trainer Juan Carlos Ferrero wurde viel über die Gründe für die plötzliche Trennung gesprochen, wobei der Trainer schließlich in Interviews gegenüber Marca und RTVE zugab, dass "es bestimmte Dinge gab, bei denen wir uneinig waren".

Es schien jedoch klar, dass Ferrero gerne weitermachen wollte, und Berichten zufolge erhielt er nur 48 Stunden Zeit, um den neuen Vertrag entweder anzunehmen oder zu verlassen. "Vielleicht hätten sie gelöst werden können, wenn wir uns zusammengesetzt hätten", sagte Ferrero zu Marca über die Probleme in seinem Vertrag.

Es wurde auch berichtet, dass es Alcaraz' Lager war, nicht unbedingt der Spieler, die letztlich "inakzeptable" Bedingungen in Ferreros Vertrag auferlegten. Und die Person, die den größten Einfluss auf Alcaraz' Karriereentscheidungen hat, ist sein Vater, ebenfalls Carlos Alcaraz genannt, der aus der Erzählung als "Bösewicht" hervorgegangen ist.

In diesem Zusammenhang machte Carlos Alcaraz Sr. eine sehr kurze Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur EFE: "Jeder ist frei, seine Meinung auf Grundlage seines Wissens zu äußern."Das war's.

Alcaraz Sr. ging nicht auf Details über den Vertrag ein, den er und sein juristisches Team Ferrero anboten, was darin enthalten war und vielleicht noch genauer, warum er Ferrero keine Verhandlungsmöglichkeit anbot. Die Trennung hat Ferrero sehr traurig gemacht, und er sagte, dass er in einigen Monaten keine weiteren Angebote annehmen wird, um die Trauer zu verarbeiten.

Alcaraz Jr. wird zumindest weiterhin mit jemand Vertrautem zusammenarbeiten, Samuel López, der als Assistenztrainer bei Ferrero arbeitete, und versuchen, persönliche Angelegenheiten beiseitezuschieben, um sich auf den Gewinn der Turniere zu konzentrieren, die er in seiner Karriere noch nicht gewonnen hat.