Die Turniere, die Carlos Alcaraz 2026 erstmals mit Samu López zu gewinnen versucht

Carlos Alcaraz startet 2026 als Weltranglistenerster und hinter sich seine erfolgreichste Saison mit 71 Siegen und 9 Niederlagen, darunter acht Einzeltitel, zwei Grand Slams (Roland Garros und US Open) und drei Masters 1000, die zugleich seine ersten Siege in Monte Carlo, Rom und Cincinnati waren. Seine Saison 2026 wird jedoch mit einem großen Fragezeichen beginnen, nach der Trennung von Trainer Juan Carlos Ferrero.

Wird Carlos Alcaraz sein Niveau unter der Anleitung von Samuel López halten? Und wird er mit seinem größten Rivalen, Jannik Sinner, mithalten? Die ersten Wochen des Jahres 2026 werden sehr interessant, da Alcaraz den einzigen Grand Slam spielen wird, den er noch nicht gewonnen hat, die Australian Open (12. Jan.-1. Februar 2026)... eine, in der Sinner dominierte und 2024 und 2025 gewann.

Bei den Australian Open wurde ein sehr junger Alcaraz 2021 und 2022 in der zweiten und dritten Runde besiegt. Anschließend verpasste er die Australian Open 2023 verletzungsbedingt und wurde 2024 im Viertelfinale von Alexander Zverev sowie 2025 im Viertelfinale von Novak Djokovic besiegt.

Weitere Trophäen, die Carlos Alcaraz 2026 zum ersten Mal gewinnen wird

Die Australian Open ist die Haupttrophäe, die der 22-jährige Carlos Alcaraz nicht gewonnen hat, neben den ATP Finals (er war 2025 erstmals Finalist, verlor jedoch gegen Sinner). Doch Alcaraz hat das Auge auf weitere Trophäen gerichtet, die er noch nicht gewonnen hat: Miami (18. März), Montreal (2. August) und Paris-Bercy (2. November).

