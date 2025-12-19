Carlos Alcaraz' ehemaliger Trainer wurde ein neuer Vertrag gezeigt, der laut Berichten "inakzeptable" Klauseln enthielt

HQ

Die Trennung zwischen Carlos Alcaraz und seinem Trainer Juan Carlos Ferrero hat die Tennisfans schockiert und eine siebenjährige Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Ergebnissen beendet. Es gibt verschiedene Theorien über ihre Trennung, wobei einige auf Ferreros strengere Ansichten zu Alcaraz' Urlaubsreisen oder auf die Meinungsverschiedenheiten mit ihren persönlichen Projekten an den Tennisakademien verweisen.

Die spanische Zeitung Marca bietet weitere Einblicke in die Trennung, mit einem spezifischeren Grund: Juan Carlos Ferrero erhielt (von Alcaraz' Anwaltsteam und Entourage) am Samstagmorgen einen neuen Vertrag, unter der Bedingung, ihn innerhalb von 48 Stunden zu akzeptieren oder abzulehnen. Und laut Marca-Quellen enthielt der Vertrag mehrere Klauseln, die Ferrero für "inakzeptabel" hielt.

Offenbar beinhaltete die Vereinbarung eine erhebliche Gehaltskürzung, aber das war für Ferrero kein großes Problem. Was Ferrero dazu brachte, das Angebot abzulehnen, waren "andere Aspekte, die nicht direkt mit Tennis zu tun hatten".

Carlos Alcaraz Sr. steckte hinter der Spaltung, sagen Quellen

Andere Medien haben den Einfluss von Carlos Alcaraz Sr. auf die Entscheidungen hervorgehoben und vermuten, dass die Trennung nicht durch einen Streit zwischen Spieler und Trainer verursacht wurde, sondern zwischen dem Trainer und Alcaraz' Vater, der solche Entscheidungen für ihn trifft. In einem Interview mit Eurosport sagte Carlos Santos, Carlitos' erster Trainer, dass ihm dasselbe passiert sei: "Ich wollte bestimmte Bedingungen und sein Vater sah sie nicht so."

Ferrero, ehemaliger Tennisspieler und Gewinner der Roland Garros 2003, verwandelte einen 15-jährigen Teenager in den jüngsten Weltranglistenersten der Welt und gewann sechs Grand Slams in drei Jahren. Doch ihre Wege haben sich getrennt, sehr zum Missfallen der Alcaraz-Fans, die die Folgen fürchten, die das für den aktuellen Weltranglistenersten haben wird.

In der Saison 2025, in der Carlos Alcaraz acht ATP-Titel gewann, verdiente der Murcian-Spieler 18,8 Millionen Dollar, womit seine Karrieresumme auf 57,5 Millionen Dollar stieg. Der Vorteil ist, dass Alcaraz' neuer Trainer jemand sein wird, der ihn kennt: Samuel López, der 2024 als Assistnat-Trainer zu Ferrero kam und Ferrero sogar mehrfach ersetzt hat, etwa bei den Australian Open 2024, als Ferrero wegen einer Knieoperation ausfiel.