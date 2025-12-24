Juan Carlos Ferrero ist nach der Trennung von Carlos Alcaraz verletzt: "Vielleicht hätte es gelöst werden können, wenn wir uns zusammengesetzt und darüber gesprochen hätten"

HQ

Eine Woche nach der Ankündigung, dass Carlos Alcaraz und sein Trainer Juan Carlos Ferrero sich trennen würden, womit eine äußerst erfolgreiche siebenjährige Zusammenarbeit endete, in der Alcaraz sechs Grand-Slam-Titel gewann und das Jahr zweimal als Weltranglistenerste beendete (und das alles noch vor seinem 23. Geburtstag). Es wurde viel über die Gründe für die Trennung gesprochen, und zum ersten Mal hat Juan Carlos Ferrero mit der spanischen Zeitung Marca gesprochen, um seine Version der Geschichte zu erzählen.

"Anfangs schien alles gut zu laufen", sagte Ferrero. "Wenn ein Jahr endet, müssen bestimmte Dinge bezüglich der Verträge überprüft werden. Und wie bei jedem neuen Vertrag gab es bestimmte Dinge, bei denen wir uns nicht einig waren. Wie bei allen Verträgen zieht eine Seite in eine Richtung, die andere in eine andere. Carlos' Lager denkt daran, was das Beste für ihn ist, und meines denkt daran, was das Beste für mich ist."

"Es gab bestimmte Themen, bei denen beide Parteien uneinig waren. Vielleicht hätten sie gelöst werden können, wenn wir uns zusammengesetzt hätten, um zu reden, aber am Ende haben wir es nicht getan und beschlossen, nicht weiterzumachen", gab Ferrero zu. Es wurde berichtet, dass Ferrero nur 48 Stunden Zeit hatte, es entweder zu nehmen oder zu lassen.

Ferrero sagte jedoch, dass es nicht an wirtschaftlichen Meinungsverschiedenheiten liege, und wies die Gerüchte zurück, dass sie sich wegen der Unvereinbarkeit ihrer potenziellen "rivalisierenden" Tennisakademien getrennt hätten (Ferrero hat eine und Alcaraz eröffnete eine neue mit seinem Namen in Murcia). "Es gibt Punkte, auf die ich nicht ins Detail gehen werde, aber wir waren uns darüber uneinig und sind letztlich getrennte Wege gegangen."

Ferrero braucht etwas Zeit zum Heilen, er leidet immer noch

Ferrero lobte Alcaraz im Interview und sagte, dass sie im Laufe des Jahres keinen Kampf hatten. "Ich kann nicht sagen, dass es etwas Negatives gab. Meine Erfahrung als Carlos' Trainer war sehr positiv. Wir hatten beide Glück, weil er jemanden gefunden hat, der ihn in seiner Entwicklung begleitet hat, jemanden mit Erfahrung im Tennis, der ihm so viel beibringen konnte. Und ich hatte das Glück, jemanden zu finden, der so schnell und blitzschnell alles lernen konnte, was wir ihm beibringen wollten. Als ich ankam, war er ein Spieler mit beeindruckenden technischen, physischen und mentalen Fähigkeiten, und gemeinsam konnten wir ihm als Team helfen, sich zu verbessern."

Er gab jedoch zu, dass er im Moment "verletzt" ist und beide etwas Zeit brauchen, um die Trennung zu verarbeiten. "Am meisten wird es wohl auch weh tun, wenn ich ihn bei Turnieren spielen sehe. Viele gemeinsame Erfahrungen spielen dort eine Rolle. Ich denke, das wird eine Weile dauern."Allerdings wird es schwer für ihn sein, die Spiele nicht zu schauen, sagt er, und er glaubt immer noch, dass er der Beste aller Zeiten werden kann.

Abschließend fügte er hinzu, dass er momentan nicht daran denkt, andere Jobs anzunehmen. "Ich ziehe derzeit keine anderen Optionen in Betracht, da ich zwei oder drei Monate Ruhe und Frieden brauche, damit die Schmerzen nachlassen können."