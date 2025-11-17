Der Moment, als Jorge Martín von Valencia GP aufsteigt, unter warmem Applaus von Aprilia

HQ

Jorge Martín kehrte wie versprochen während des Valencia GP, dem letzten Grand Prix der Saison, auf die MotoGP-Strecke zurück. Nach einem "beschissenen" Jahr wollte er sich selbst testen, weil er "diesen Sport sehr liebt" und viele Jahre weiter Rennen fahren möchte. Er beendete das Rennen jedoch nicht: Er schied in Runde 16 von 27 aus und kehrte in die Boxengasse zurück, wo sein Team Aprilia ihn mit Applaus empfing.

Das war von Anfang an sein Plan. Tatsächlich dachte Martín nie daran, zu konkurrieren und Risiken einzugehen, wegen der Schwere seiner jüngsten Verletzung. Schon in der ersten Runde fiel Martín absichtlich auf Platz 21 zurück, da er von der Strecke abfuhr. "Es ergab heute keinen Sinn, einfach im Feld zu sein, weil du auch den Unfall mit [Johann] Zarco und Pecco [Bagnaia] gesehen hast. Ich wollte nicht, dass mir das passiert, also bin ich einfach rausgegangen", sagte er nach dem Rennen über Motorsport.

https://x.com/MotoGP/status/1990049356217495779

Martín erzählt, dass er sich nach dem Wochenende sehr müde fühlte und das Ziel immer war, vor der Ziellinie anzuhalten. "Wir haben gemeinsam mit dem Team gesprochen, und die klügste Entscheidung war, nach ein paar Runden anzuhalten. Ich bin 15 Runden gefahren, etwas mehr als gestern [Sprintrennen], das ist also ein gutes Zeichen. Aber ich war wirklich müde und hatte Schmerzen, also machte es keinen Sinn, weiterzumachen." Mit den Verletzungen, von denen er sich noch erholt, wäre ein weiterer Absturz für ihn eine "Katastrophe" gewesen.

Auch wenn es nicht das Saisonende war, das er sich vor einem Jahr vorgestellt hatte, als Martín die Meisterschaft gewann, ist es dennoch eine positive Note: Martín beendete die Saison auf seinem Motorrad, nachdem er in diesem Jahr fast zwei Drittel der Rennen verpasst hatte, und mit Unterstützung seines Teams nach dem Drama Anfang des Jahres, als Martín ankündigte, das Team unter Verwendung einer Vertragsklausel zu verlassen, und Aprilia ihm mit einer Klage drohte.