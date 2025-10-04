Der MotoGP-Arzt sagt, es wäre "fahrlässig", ein festes Datum für die Rückkehr von Jorge Martín nach dem letzten Sturz festzulegen

HQ

Jorge Martín, MotoGP-Champion im Jahr 2024, hat ein Albtraum von einem Jahr hinter sich, eine ständige Reihe von Verletzungen, die in der Vorsaison begannen, als er nach einem schweren Sturz mehrere Grand Prix verpasste. Bei seiner Rückkehr in den Wettbewerb, beim GP von Katar im April, erlitt er einen weiteren Sturz, bei dem er sich die Rippen verletzte und einen Pneumothorax erlitt. Im Juli kehrte er für den GP von Tschechien zurück... Doch am vergangenen Wochenende, beim GP von Japan in Motegi, stürzte er erneut im Sprint und brach sich bei einer Kollision mit seinem Teamkollegen Marco Bezzecchi das Schlüsselbein.

Aprilia-Manager Paolo Bonora bestätigte, dass Martín auch den GP von Australien in zwei Wochen verpassen wird. Eine Woche später könnte er beim Großen Preis von Malaysia zurückkehren. Sie gehen davon aus, dass sie vor dem Saisonfinale in Valencia im November wieder dabei sein werden, aber der medizinische Direktor der MotoGP, Dr. Angel Charte, sagte, dass es "fahrlässig" von ihm wäre, ein festes Datum für Martins Rückkehr festzulegen.

"Die Operation war sehr gut, es ist sicher eine große Verletzung. Wir besprechen den Genesungsplan mit dem Arzt. Ich kann mit Sicherheit bestätigen, dass er leider nicht zu uns nach Phillip Island kommen wird", sagte Bonora (via Motorsport). "Wir müssen seine körperliche Situation Tag für Tag verstehen. Es handelt sich nicht um einen normalen Schlüsselbeinriss, sondern um zwei Stellen. Es ist also notwendig, zu warten. Eine große Umarmung an Jorge, und ich möchte ihm sagen, dass die ganze Mannschaft in diesem Moment eng mit ihm verbunden ist."