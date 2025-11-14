Jorge Martín erklärt, warum er sich entschieden hat, nur für das letzte Rennen der MotoGP zurückzukehren

HQ

Jorge Martín sitzt beim letzten Grand Prix der MotoGP-Saison im spanischen Valencia wieder auf einem Motorrad. Der Sieger des Turniers 2024 hatte nach einer schier endlosen Serie von Stürzen, bei denen er sich schwer verletzte, ein "beschissenes Jahr", wie er es selbst ausdrückte. Seine Saison begann im Juli nach zwei Unfällen, stürzte aber beim GP von Japan erneut mit Marco Bezzecchi und zog sich eine Schulterverletzung zu, so dass er pünktlich zum Saisonfinale zurückkehrte.

Insgesamt kam Martín nur bei acht der 22 Grand Prix der Saison zum Einsatz. Niemand kann es ihm verübeln, wenn er sich entscheidet, das Rennen an diesem Wochenende zu verpassen, aber "ich wollte es hinter mir lassen. Ich wollte nicht bis Februar zu Hause bleiben. Ich habe hart gearbeitet, um an diesem Wochenende hier zu sein. Mein Ziel ist es, mit der Arbeit auf 2026 hinzuarbeiten. Für mich ist das schon ein Test."

Im Gespräch mit RTVE sagte Martín (der sich zuvor den Spitznamen "Martinator" gerade wegen seiner vielen Verletzungen in seiner Karriere verdient hatte): "Es war ein Jahr, in dem ich mehr gelernt habe, in dem ich gedacht habe, dass weder die guten Momente noch die schlechten so schlecht sind, am Ende muss man ein bisschen neutraler sein und wissen, dass wegen eines Jahres, das ein Schlag in meiner sportlichen Karriere war, Es wird nicht definieren, wie meine ganze Karriere später aussehen wird."

Martín sagt, er fühle sich gut und mental stärker als je zuvor: "Ich hätte aufhören und bis zum nächsten Jahr, bis Februar, warten können, um bei Null anzufangen, aber wenn es eine Sache gibt, die ich gelernt habe, dann ist es, dass ich diesen Sport mehr liebe, als ich es mir je vorgestellt habe, denn nach einem Jahr wie diesem hätte ich einfach nicht nach Valencia kommen können. Ich habe gewartet, aber wenn es eine Sache gibt, die ich erkannt habe, dann ist es, dass ich diesen Sport sehr liebe und dass ich noch viele Jahre Motorradrennen fahren möchte."