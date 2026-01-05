Der Manchester-Boxer Tyson Fury kündigt ein Comeback an, während Gerüchte über einen Kampf gegen Anthony Joshua kursieren

HQ

Tyson Fury, ein 37-jähriger britischer Boxer, hat sein Comeback angekündigt, fast genau ein Jahr nach der Ankündigung seines Rücktritts. Auf Instagram postete der gebürtige Manchester, dass "2026 ist dieses Jahr. Rückkehr des Macs."

"Ich war eine Weile weg, aber jetzt bin ich zurück, 37 Jahre alt und schlage immer noch. Es gibt nichts Besseres, als Männern ins Gesicht zu schlagen und dafür bezahlt zu werden."

Mit dem Spitznamen "The Gypsy King" hielt Fury die vereinten Schwergewichtsmeisterschaften (die WBA-, IBF-, WBO- und IBO-Gürtel) von 2015 bis 2016. Er hatte eine nahezu perfekte Bilanz von 34 Siegen, davon 24 durch K.o., nur getrübt durch seine letzten beiden Kämpfe, seine einzigen beiden Profi-Niederlagen, beide gegen den ukrainischen Boxer Oleksandr Usyk in den Jahren 2023 und 2024.

Das war jedoch tatsächlich das dritte Mal, dass Fury seinen Rücktritt vom Boxen ankündigte, nur um Jahre oder Monate später seine Rückkehr bekannt zu geben. Nach 2015 verbrachte er zweieinhalb Jahre fern vom Ring, um sich auf seine psychische Gesundheit zu konzentrieren, kehrte aber 2018 zurück. Er ging 2022 erneut in den Ruhestand und kehrte sechs Monate später zurück; im Januar 2025 gab er erneut seinen Ruhestand bekannt, der ein Jahr dauerte.

Es wird nun gemunkelt, dass Fury 2026 gegen seinen langjährigen Rivalen Anthony Joshua antreten wird. Joshua forderte Fury nach seiner Niederlage gegen Jake Paul im vergangenen Monat heraus, hatte jedoch in Nigeria einen Autounfall, bei dem er leichte Verletzungen erlitt, aber zwei seiner besten Freunde ums Leben kamen.