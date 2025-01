Tyson Fury kündigt seinen Rücktritt vom Boxen an: "Ich werde damit aufhören"

HQ

Tyson Fury hat sich von der Niederlage gegen Oleksandr Usyk im letzten Monat noch nicht erholt. Nach einer Niederlage zu Beginn des Jahres 2024, die durch eine geteilte Entscheidung zustande kam, die Fury für unfair hielt, wurde Fury völlig von seinem Wunsch nach Rache verzehrt... nur um wieder zu verlieren, in einem epischen Match, aber durch einstimmige Entscheidung.

Fury (geboren vor 36 Jahren in Manchester), Spitzname "The Gypsy King", hielt von 2015 bis 2016 den Unified Champion im Schwergewicht und bis letztes Jahr mehrere Titel. Seine beeindruckende Erfolgsbilanz von 34 Siegen und 24 Siegen durch K.o. wurde durch die beiden jüngsten Niederlagen gegen den Ukrainer nur getrübt.

Die Gespräche über eine mögliche Trilogie gegen Usyk wirkten nach zwei Niederlagen in Folge seltsam, nun hat der Brite seinen Rücktritt vom Profiboxen bekannt gegeben. Er kündigte es in einem Social-Media-Post an, um es "kurz und bündig" zu machen: "Ich möchte meinen Rücktritt vom Boxen bekannt geben. Es war ein Riesenspaß, ich habe jede einzelne Minute davon genossen. Ich werde damit enden. Dick Turpin trug eine Maske. Gott segne alle, wir sehen uns auf der anderen Seite. STEH AUF!"

Einige Fans bezweifeln es, dass dies diesmal echt ist. Im August 2022 sagte er bereits, dass er mit dem Boxen fertig sei, kehrte aber noch vor Jahresende zurück. "'Ich bin glücklich, ich bin gesund. Ich habe immer noch meinen Verstand, ich kann reden, ich habe eine schöne Frau, ich habe sechs Kinder, zig Gürtel. Ich habe viel Geld, Erfolg, Ruhm, Ruhm, wofür mache ich das noch?", sagte er damals, als er in der Daily Mail gesichtet wurde.