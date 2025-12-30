Details zu Anthony Joshuas Autounfall wurden enthüllt: Zwei Freunde und Mitglieder seines Teams kamen ums Leben

HQ

Anthony Joshua befindet sich nach dem Autounfall, den er am Montag in Nigeria erlitt, bei dem zwei Freunde starben, in stabilem Zustand. Lokale Medien bestätigten die ersten Berichte am Montagmorgen, als Menschen Videos des Unfalls in den sozialen Medien hochluden, die den britischen Boxer nigerianischer Eltern benommen und oberkörperfrei auf der Rückbank eines Autos zeigten.

Es wurde bestätigt, dass Joshua Beifahrer in einem Lexus-SUV war, der gegen 11 Uhr morgens in Makun, etwa 30 Meilen von Lagos entfernt, mit einem stehenden Lastwagen kollidierte. Laut lokalen Berichten wurde vermutet, dass das Auto die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten und beim Überholen die Kontrolle verlor.

Sina Ghami und Latif Ayodele, zwei seiner Freunde und Mitglieder des Trainingsteams, kamen bei dem Absturz ums Leben. Im Auto sitzen zwei weitere Personen, alle erwachsene Männer.

Joshua wurde aus dem Auto geholfen, das vollständig zerstört wurde, und nach 'mehreren klinischen Untersuchungen' stellten sie fest, dass er laut den Regierungen von Ogun und Lagos in Nigeria per SkySports keine Notfallmaßnahmen benötigte.

Anthony Joshua, der kürzlich eine 15-monatige Abwesenheit vom Boxen beendete, indem er den YouTuber Jake Paul besiegte, wurde in England geboren, verbrachte aber seine Kindheit in Nigeria und sagt oft, stolz auf seine nigerianische Herkunft zu sein. Der Präsident Nigerias, Bola Ahmed Tinubu, sprach mit Anthony und seiner Mutter, um sein Beileid zum Tod seiner Freunde auszudrücken, und sagte, dass "das Leben viel wichtiger ist als Boxen."