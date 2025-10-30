Der FC Barcelona will an Weihnachten ein Freundschaftsspiel in Peru bestreiten, gerät aber mit der Fußballergewerkschaft an

HQ

Nach der Absage des Spiels in Miami zwischen Barça und Villarreal (wobei Letzterer als "Gastgeber" fungiert) sucht der FC Barcelona nach neuen Alternativen, um schnelles Geld zu verdienen und den finanziell angeschlagenen Verein wieder auf die Beine zu stellen. Und einer davon könnte ein Freundschaftsspiel in Peru sein, während der Weihnachtsferien.

Der FC Barcelona ist versucht: Er würde rund sieben, acht Millionen Euro verdienen, weniger als in Miami, aber das ist besser als nichts. Der Verein braucht dringend Geld, da er oft Schwierigkeiten hat, seine neuen Spieler legal zu verpflichten, um die Regeln des Financial Fairplay einzuhalten.

Die Mannschaft zu einem Freundschaftsspiel nach Peru zu schicken, nur damit der Verein schnell Geld verdienen kann, klingt jedoch nicht nach der aufregendsten Idee für die Spieler, die in allen Wettbewerben einer Überlastung von Spielen ausgesetzt sind... und viele leiden unter Verletzungen: Der Klub hat derzeit acht verletzte Spieler, die sich in unterschiedlichem Genesungsstadium befinden, wobei Lewandowski und Dani Olmo kurz vor der Rückkehr stehen, Pedri jedoch für eineinhalb Monate ausfällt.

Und es gibt noch ein weiteres Hindernis: AFE, die Gewerkschaft der Fußballer in Spanien, die fordert, dass die Spieler das Recht auf Weihnachtsferien haben, und den Vereinen verbietet, sie jedes Jahr zwischen dem 23. Dezember und dem 3. Januar (einschließlich dieser Jahre) zum Spielen aufzufordern, wie Sport berichtet. Und da Barça am Wochenende des 20./21. Dezember ein Ligaspiel angesetzt hat, wäre es für sie schwierig, einen geeigneten Termin vor dem 23. Dezember zu finden.