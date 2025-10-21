LaLiga sagt Spiel zwischen Villarreal und Barcelona in Miami "wegen der in Spanien entstandenen Unsicherheit" ab

HQ

Ein LaLiga-Spiel zwischen Villarreal und Barcelona wird es in Miami dann doch nicht geben. LaLiga hatte angekündigt, dass am 20. Dezember ein reguläres Ligaspiel mit Villarreal als "Heimmannschaft" im Hard Rock Stadium in Miami stattfinden wird, um den Sport und die Mannschaften im Ausland zu fördern.

Dies stieß jedoch auf breite Ablehnung bei den Fans, dem Rest der Vereine und den Spielern, die am vergangenen Wochenende während der LaLiga-Spiele protestierten und 15 Sekunden lang still standen, bevor sie das Spiel begannen, ein Protest, den die Fernsehübertragung in vielen der Spiele zensierte.

Angesichts "der Unsicherheit, die in den letzten Wochen in Spanien entstanden ist", zog sich der Promoter zurück, und LaLiga hatte keine andere Wahl, als die Pläne abzusagen, wie sie am Dienstagabend in einer Erklärung bekannt gaben.

Die spanische Fußballliga erklärte, sie bedauere "zutiefst, dass dieses Projekt, das eine historische und beispiellose Chance für die internationale Expansion des spanischen Fußballs darstellte, nicht vorangetrieben werden kann", und behauptete, dass es "ein entscheidender Schritt für das globale Wachstum des Wettbewerbs gewesen wäre, der die internationale Präsenz der Vereine stärkt", die Positionierung der Spieler und die Sichtbarkeit des spanischen Fußballs in einem strategischen Markt wie den Vereinigten Staaten".

Die Probleme des LaLiga-Spiels in Miami

Aber selbst die Spieler der Klubs Barcelona und Villarreal waren verärgert über die Entscheidung, die ohne ihre Zustimmung getroffen wurde und sie dazu zwingen würde, eine völlig unnötige Reise in einem bereits vollgepackten Kalender zu unternehmen. Die UEFA hatte das Spiel ursprünglich genehmigt, behauptete aber, dass es keinen Präzedenzfall schaffen würde und sie dafür kämpfen würden, dass der Fußball "in seiner Heimatumgebung verankert" bleibt.

Zu guter Letzt würden viele Leute denken, dass dies auch den Wettbewerb verfälschen würde, was vor allem Barcelona zugute käme (sie würden ein "Auswärtsspiel" in Miami spielen, einer Stadt, in der die meisten Leute sie unterstützen würden), und die meisten Villarreal-Fans würden die Gelegenheit verpassen, ihre Mannschaft in einem der wichtigsten Spiele der Saison zu unterstützen (Villarreal ist derzeit Dritter in LaLiga).

Hat Ihnen die Idee gefallen, ein LaLiga-Spiel im Ausland austragen zu lassen?