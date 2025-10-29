Barça und Spanien verlieren Pedri verletzungsbedingt, nachdem er bis auf ein Spiel alle Spiele bestritten hat, seit Flick das Amt übernommen hat

HQ

Ein weiterer großer Rückschlag für den FC Barcelona, der mit Pedri einen der, wenn nicht sogar seinen derzeit wertvollsten Spieler verlieren wird. Der Mittelfeldspieler, der auf seiner Position als einer der besten der Welt gefeiert wird, erleidet einen Riss im distalen Bizeps femoris im linken Oberschenkel, wie der Verein mitteilte. Der Verein gab keine geschätzte Erholungszeit an, aber sie könnte laut den meisten Medien bis zu einem Monat dauern.

Das bedeutet, dass er die kommenden Spiele von Barça (gegen Elche am Sonntag, 2. November, gegen Club Brügge am 5. November, gegen Celta Vigo am 9. November) und die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele für Spanien gegen Georgien und die Türkei am 15. und 18. November verpassen wird. Nach der Länderspielpause hat Barça einige der schwersten Spiele des Jahres vor sich: gegen Athletic Club (22. November) und Atlético Madrid (2. Dezember) in LaLiga und am 25. November in der Champions League bei Chelsea. Es ist jetzt unmöglich zu wissen, ob er bis dahin zur Verfügung stehen wird.

Pedro González war für die Mannschaft unverzichtbar und kam mit einer Ausnahme in allen Barça-Spielen zum Einsatz, zusammen mit Hansi Flick (72 von 73). In der vergangenen Saison verpasste er nur ein Spiel, den 26. Januar, wegen einer Grastroenteritis. Er stand in dieser Saison in allen 13 Spielen von Barça in der Startelf.

Er ist auch ein Schlüsselspieler für Spaniens Trainer Luis de la Fuente, der ihn jedes Mal angerufen hat. Insgesamt hat Pedri seit dem 29. Januar alle 49 Spiele bestritten, darunter acht Spiele gegen Spanien.