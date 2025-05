Der Deal zwischen Real Madrid und Dean Huijsen ist "zu 99 Prozent abgeschlossen", sagen Quellen

HQ

Real Madrid braucht in diesem Sommer viele Verstärkungen, um im nächsten Jahr gegen den FC Barcelona konkurrenzfähig zu sein, vor allem in der Verteidigung. Und da Trent Alexander-Arnold gesichert ist, scheint der nächste Neuzugang Dean Huijsen zu sein, ein 20-jähriger Innenverteidiger aus Bournemouth, der mit Premier-League-Klubs wie Chelsea, Arsenal und Liverpool in Verbindung gebracht wurde. Der spanische Nationalspieler (der in Amsterdam geboren wurde, aber seit seinem fünften Lebensjahr in Spanien lebt) zieht es jedoch vor, bei den Blancos zu spielen.

Die Gerüchte über einen Deal zwischen Dean Huijsen und Real Madrid wurden im vergangenen März lauter, als Huijsen zum ersten Mal in die spanische Nationalmannschaft berufen wurde, eine sehr gute Leistung zeigte und sogar Lamine Yamal in einem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande assistierte. Real Madrid zögerte jedoch zunächst, die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Pfund (60 Millionen Euro) an Bournemouth zu zahlen.

Die Dinge haben sich in den letzten Wochen geändert, und am Mittwochnachmittag, vor einem schmerzhaften Sieg von Real Madrid, berichteten mehrere spanische Medien wie SER und As, dass Real Madrid sich endlich darauf geeinigt habe, die Klausel zu zahlen, wenn auch in drei separaten Zahlungen. Bournemouth hat sich anscheinend auf die Bedingungen von Madrid geeinigt, und das stimmt mit Huijsens Wünschen überein, der Real Madrid jedem Premier-League-Klub vorzieht.

Eine Gelegenheit, die spanische Präsenz bei Real Madrid zu erhöhen

Laut As hat Madrids künftiger Trainer Xabi Alonso bereits mit Huijsen gesprochen, so dass sie den Deal als "zu 99 Prozent bestätigt" betrachten. Für Bournemouth, das Huijsen im Juni 2024 für nur 12,8 Millionen Pfund von Juventus Turin verpflichtet hat, wird es eine großartige Gelegenheit sein, den jungen Innenverteidiger zu Geld zu machen. Und für den weißen Klub wird es eine Gelegenheit sein, die Mannschaft zu "españolizar ": mehr Präsenz von spanischen Spielern, insbesondere von denen, die in der Nationalmannschaft spielen, etwas, das den Verein Berichten zufolge in den letzten Monaten beunruhigt hat, da "la Roja " normalerweise von Barça-Spielern dominiert wird...