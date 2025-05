Der FC Barcelona kann sich an diesem Spieltag zum Meister der La Liga krönen

HQ

Nach ein paar sehr arbeitsreichen Wochen in Barcelona könnte der Futbol Club Barcelona in diesem Spiel unter der Woche der neue Meister von LaLiga EA Sports sein. Die Blaugrana haben in den letzten Tagen ihre Höhen und Tiefen erlebt. Das Ausscheiden gegen Inter Mailand, als sie kurz vor dem Einzug ins Finale der Champions League standen, war ein harter Schlag für die Spieler und Fans.

Mit der Ankündigung der Zusammenarbeit mit Travis Scott schien jedoch alles wieder in Gang zu kommen. Die exklusiven Shirts waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft und die Veranstaltung in Les Tres Xemeneies mit Legenden wie Thierry Henry, Patrick Kluivert und Ronaldinho belebte die Stimmung der Fans. Und wenn man dann noch den Sieg in Montjuïc gegen die Merengues hinzufügt, war es eine tolle Woche.

Die Situation ist jedoch wie folgt: Barça und Madrid sind durch sieben Punkte getrennt, mit 82 bzw. 75. Mit neun zu holenden Punkten können die Culers in dieser Woche Meister des Ligawettbewerbs werden, mit zwei möglichen Optionen, um dies zu erreichen.

Sie können heute Champions werden

Wie Sie vielleicht wissen, tritt Real Madrid heute im Santiago Bernabeu gegen Mallorca an. Die Merengues müssen alle drei Punkte mitnehmen, um Barcelona zu zwingen, nicht als Meister in den Tag zu starten. Obwohl die Mannschaft aus der Hauptstadt Favorit ist, wird es die Mannschaft von Jagoba Arrasate nicht leicht machen, in ihren Chancen auf den europäischen Fußball am Leben zu bleiben.

Die Lieblingsoption für die Culers

Währenddessen besucht Barça heute seinen anderen Erzfeind, ein Stadtderby gegen RCD Espanyol. Die von Manolo Gonzalez trainierte Mannschaft will ihre Teilnahme an der Meisterschaft in der nächsten Saison bestätigen. Obwohl sie derzeit nicht mehr in der Abstiegsklasse sind, könnte eine Niederlage in Cornellà die Aufgabe erschweren. Wenn die Blaugrana in Cornellà gewinnen, würden sie ihre Rolle als Meister der La Liga 2024-25 bestätigen.

Vor zwei Jahren gewann der FC Barcelona von Xavi Hernández den Meistertitel im RCDE-Stadion und provozierte damit eine Platzinvasion und eine unvergessliche Szene, als die Barça-Spieler in die Umkleidekabinen rannten, um möglichen Aggressionen der Perico-Fans zu entgehen.

Wie wird Ihrer Meinung nach der Ausgang dieses Liga-Spieltags sein? Werden wir einen neuen Champion haben oder müssen wir auf den nächsten Sonntag warten?