Bournemouths Juwel Dean Huijsen glänzte mit Spanien und wird von Real Madrid ins Auge gefasst

Einer der Protagonisten des spanischen Triumphs über die Niederlande im Viertelfinale der Nations League war vor einer Woche in Spanien noch so gut wie unbekannt: Dean Huijsen. Er ist Innenverteidiger, erst 19 Jahre alt, und nachdem er für die U17 von Juventus Turin gespielt und sogar einmal in der ersten Mannschaft debütiert hat, spielt er jetzt für Bournemouth. Er hat einen Vertrag bis 2030 und eine Ausstiegsklausel von 50 Millionen Pfund (60 Millionen Euro), und es wird erwartet, dass der Verein diese nutzen wird, um den jungen Verteidiger, der im Juni 2024 für 12,8 Millionen Pfund verpflichtet wurde, zu Geld zu machen.

Huijsen bestritt in der vergangenen Woche beide Spiele, musste die Buhrufe der niederländischen Fans über sich ergehen lassen (er wurde in Amsterdam geboren, lebt seit seinem fünften Lebensjahr in Spanien und hat sich entschieden, für die spanische Nationalmannschaft zu spielen) und zeigte eine außergewöhnlich gute Leistung, unter anderem als Assist für Lamine Yamal am Sonntag. Er ist nicht unbemerkt geblieben, und die meisten Medien in Spanien bringen ihn bereits mit Real Madrid in Verbindung.

Laut Marca hat der Innenverteidiger das Interesse der Regeln des Vereins geweckt, der ihn als sehr strategische Verpflichtung ins Auge fasst. Obwohl seine Position keine Priorität hat, da er mit Militao, Alaba, Rüdiger und Asencio besetzt ist, ist er viel jünger als jeder von ihnen. Militao hat in zwei Jahren zwei lange Verletzungen erlitten, und die Verträge von Rüdiger und Alaba laufen im nächsten Jahr aus. Außerdem wurde gesagt, dass der Verein versucht hat, mehr spanische Spieler zu haben, und Huijsen, der sich mit nur 19 Jahren einen Platz in der "Roja" verdient hat, könnte eine sichere Wette für die Zukunft sein, obwohl es in der Luft liegt, ob der Verein den Preis zahlen will. Berichten zufolge hat er Interesse daran gezeigt, für Real Madrid zu spielen, aber viele andere Top-Klubs in Europa könnten interessiert sein.