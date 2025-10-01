Das früheste Datum: Jannik Sinner könnte nach dem Rückzug von Alcaraz die Nummer 1 der Welt zurückerobern

HQ

Sowohl Jannik Sinner als auch Carlos Alcaraz holten in dieser Woche Titel: der Italiener in China und der Spanier in Japan. Zwei 500er-ATP-Titel ohne große Auswirkungen im Rennen um die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste, denn die aktuelle Nummer 1 der Welt, Alcaraz, fiel im letzten Jahr zurück und holte sich sofort die 500 Punkte aus China zurück, während Sinner nur 170 Punkte hinzufügte (er war letztes Jahr Finalist in China).

Die Ankündigung von Carlos, dass er aufgrund seiner Knöchelverletzung nicht an den Shanghai Open teilnehmen wird, öffnet Sinner jedoch die Tür, um den Titel der Nummer 1 der Welt früher als erwartet zurückzuerobern. Bei den Shanghai Open (1.-12. Oktober) wird es allerdings nicht passieren: Alcaraz verliert 200 Punkte, und Sinner verteidigt 1.000 Punkte von seinem Sieg im Vorjahr. Im besten Fall würde Sinner diese 1.000 Punkte behalten (wenn er erneut das Shanghai Masters gewinnt).

Derzeit hat Alcaraz 11.540 Punkte und Sinner 10.950 Punkte. Nach dem 12. Oktober sinkt Alcaraz auf 11.340 Punkte und Sinner würde im Falle eines Sieges gleich bleiben: 390 Punkte hinter Alcaraz.

Ihr erstes Wiedersehen wird beim Six Kings Slam stattfinden, einem Turnier in Riad, bei dem Alcaraz und Sinner auftreten werden, das aber nicht für die ATP-Rangliste zählt (es bietet jedoch eine verrückte Menge Geld). Dieses Turnier in Saudi-Arabien findet vom 15. bis 18. Oktober statt. Im vergangenen Jahr besiegte Sinner Alcaraz und gewann das höchste Preisgeld, das es je im Tennis gab.

ErreRoberto / Shutterstock

Wien, ein unerwarteter Stichtag für Sinner

Danach ist das erste ATP-Turnier Vienna Open vom 20. bis 26. Oktober. Keiner von ihnen hat an diesem ATP-500-Turnier im Jahr 2024 teilgenommen, was bedeutet, dass Sinner mit 110 Punkten mehr als Alcaraz die Krone wieder holen könnte, wenn Sinner (der 2023 gewonnen hat) daran teilnimmt und es gewinnt, und wenn Alcaraz nicht daran teilnimmt oder sehr früh ausscheidet.

Es ist nicht zu erwarten, dass Alcaraz am österreichischen Turnier teilnehmen wird, und so wäre der große Showdown das Paris Masters, das letzte Masters 1000 des Jahres (zwischen 25. Oktober und 2. November), bei dem Alcaraz 100 Punkte abgeben wird und Sinner keine.

Kurz gesagt, Alcaraz hat sich die Nummer 1 der Weltrangliste mindestens bis zum 27. Oktober gesichert. Sinner hat nur bei einem Sieg in Shanghai und Wien die Möglichkeit, die Krone zu holen, aber seine beste Chance wäre Paris. Danach sieht es für Sinner deutlich komplizierter aus, da er bei den ATP Finals (9.-16. November) 1.500 Punkte verteidigen wird, während Alcaraz nur 200 Punkte abgeben wird. Selbst wenn Sinner das Finale erneut gewinnen sollte, würde Alcaraz sicherlich versuchen, es besser zu machen als im letzten Jahr (wo er in der Gruppenphase nur ein Spiel gewann) und er würde den Abstand erhöhen.

Aber gehen wir es Schritt für Schritt an, denn die Shanghai Open sind im Gange, und Sinner wird voraussichtlich am Freitag in der zweiten Runde debütieren. Djokovic könnte im Halbfinale auf ihn warten...