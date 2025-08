Six Kings Slam kehrt in diesem Jahr mit drei neuen Tennisspielerinnen zurück

HQ

6 Kings Slam, das im vergangenen Jahr von Saudi-Arabien ins Leben gerufene Exhibition-Tennisturnier im Rahmen der Regierungsinitiativen (Riad-Saison), um Touristen und Investoren in die Region zu bringen und ihr Unterhaltungs- und Sportangebot zu diversifizieren (kurzsportwashing ), kehrt in diesem Jahr zurück. Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass der 6 Kings Slam in diesem Jahr an den gleichen Terminen, vom 15. bis 18. Oktober 2025, kurz vor den ATP Finals, zurückkehren wird.

Die vollständige Aufstellung der Tennisspieler ist:



Taylor Fritz



Alexander Zverev



Carlos Alcaraz



Novak Djokovic



Jannik Sinner



Jack Draper



Letztes Jahr schlug Sinner Alcaraz im Finale (später sagte er, dass "er nicht um Geld gespielt hat"). Der Italiener hatte zuvor Djokovic besiegt. Daniil Medvedev, Holger Rune und Rafa Nadal vervollständigten bei einem seiner letzten Tennisauftritte im vergangenen Jahr das Aufgebot für ein Turnier, das nicht von der ATP sanktioniert wird und als solches weder ATP-Punkte vergibt noch Einfluss auf die offizielle Rangliste hat.

Es spritzt jedoch viel Geld ein. Jeder Teilnehmer gewann 1,5 Millionen Dollar (1,3 Millionen Euro oder 1,1 Millionen Pfund) nur für die Teilnahme. Der Gewinner gewann weitere 4,5 Millionen US-Dollar, also insgesamt bis zu 6 Millionen US-Dollar (5,5 Millionen Euro oder 4,6 Millionen Pfund). Das ist deutlich mehr als das, was ein Grand-Slam für nur drei Spiele vergibt, wenn man das Finale erreicht (die Wimbledon-Sieger, Männer und Frauen, nahmen im Jahr 2025 rund 3,4 Millionen Euro oder 3 Millionen Pfund ein).

Während Tennisspieler eine "erhebliche" Erhöhung des Preisgeldes fordern, gewinnen sechs glückliche Spieler über eine Million (und einer gewinnt fast sechs Millionen Euro), nur weil sie nach Riad fahren und bis zu drei Matches spielen.