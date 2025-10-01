Jannik Sinner holt sich in Peking gegen Learner Tien den dritten Titel des Jahres

HQ

Einen Tag, nachdem Carlos Alcaraz in Tokio seine ersten Japan Open gewonnen hatte, zog Jannik Sinner in Peking nach, besiegte Learner Tien mit 6:2, 6:2 und holte sich zum zweiten Mal den Titel bei den China Open. Er holt sich den mit 500 Punkten dotierten Titel zurück, den er 2023 gewonnen hatte, aber 2024 an Alcaraz verlor.

Für Sinner, der eine dominante, aber durchwachsene Saison hinter sich hat (er gewann die Australian Open, verpasste die ersten Monate wegen seiner Dopingsanktion und gewann Wimbledon, verlor aber vier weitere Finals, alle gegen Alcaraz, darunter die beiden anderen Grand Slams des Jahres in Roland Garros und bei den US Open).

Sein Rivale Learner Tien hatte gegen Sinner keine Chance, wird aber mit nur 19 Jahren immer noch 16 Plätze auf Platz 36 der ATP-Weltrangliste klettern, ein Karrierehoch. Sinner wird in Shanghai nicht in der Lage sein, die Nummer 1 der Welt zurückzuerobern, selbst wenn Alcaraz zurücktritt, da der Italiener 1.000 Punkte verteidigen wird und Alcaraz nur 200 abgeben wird.

ErreRoberto / Shutterstock