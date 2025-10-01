Carlos Alcaraz gewinnt in Tokio, sagt aber verletzungsbedingt in Shanghai ab

HQ

Carlos Alcaraz hat mit seinem 67. Saisonsieg seinen persönlichen Rekord ausgebaut und in diesem Jahr seinen achten Titel gewonnen, die Japan Open in Tokio, die ihm auch als Revanche gegen Taylor Fritz dienten, der den Spanier nur neun Tage zuvor beim Laver Cup besiegt hatte.

Die Nummer 1 der Welt fügt seiner Sammlung eine weitere neue Trophäe hinzu. Seit dem Wimbledon-Finale im Juli gegen Sinner hat er nicht mehr verloren und drei Titel in Folge gewonnen, das ATP Masters 1000 in Cincinnati, die US Open und die Tokyo Open. Er scheint unaufhaltsam zu sein... braucht aber eine Pause und hat seinen Rückzug von den Shanghai Open angekündigt, die vom 1. bis 12. Oktober stattfinden.

"Ich bin sehr enttäuscht, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich in diesem Jahr nicht am Rolex Shanghai Masters teilnehmen kann", sagte Alcaraz in den sozialen Medien. "Leider hatte ich mit körperlichen Problemen zu kämpfen und nach Gesprächen mit meinem Team glauben wir, dass es die beste Entscheidung ist, sich auszuruhen und zu erholen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, wieder vor den großartigen Fans in Shanghai zu spielen. Ich hoffe, dass ich bald wieder dabei sein und meine chinesischen Fans nächstes Jahr wiedersehen kann!"

Alcaraz hatte bei seinem ersten Spiel in Japan einen großen Schreck, als er sich den linken Knöchel zu verstauchen schien. Am Ende war es weniger schlimm, als es schien, denn Alcaraz schaffte es, das Spiel zu beenden und dann das Turnier zu gewinnen.

Ohne Alcaraz wird Corentin Moutet an 33. Stelle gesetzt, und Jannik Sinner wird der topgesetzte Spieler sein. Alcaraz wird 200 Punkte verlieren, nachdem er letztes Jahr in Shanghai im Viertelfinale ausgeschieden war, aber Sinner wird 1000 Punkte verteidigen, was bedeutet, dass er ihn in der ATP-Rangliste nicht mehr einholen kann.

Alcaraz' nächstes Turnier wird wahrscheinlich das Paris Masters 1.000 (zwischen dem 27. Oktober und dem 2. November) sein.