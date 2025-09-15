Der Regisseur von La Vuelta kritisiert die Demonstranten: "Kein einziger internationaler Verband hat sein Veto gegen Israel eingelegt"

HQ

La Vuelta a España endete am Sonntag mit täglichen Protesten gegen Israel seit Tag 5, dem Mannschaftszeitfahren, bei dem das gesamte israelisch-Premier Tech Team gestoppt wurde, als pro-palästinensische Demonstranten die Straße blockierten. Der Höhepunkt fand in Madrid statt, als Zehntausende Demonstranten die Straße blockierten und das Rennen 60 km vor dem Ziel abgebrochen werden musste.

Javier Guillén, Direktor von La Vuelta, äußerte sich auf einer Pressekonferenz am Montag sehr kritisch gegenüber den Demonstranten und verteidigte ihre Haltung, Israel-Premier Tech nicht auszuschließen. "Es gibt keinen einzigen internationalen Verband, der ein Veto gegen die Anwesenheit israelischer Athleten oder Teams eingelegt hat, noch hat ein Land oder eine Institution ein Veto eingelegt", sagte er und erklärte, dass sie sich an den Prinzipien des Internationalen Radsportverbandes orientieren. UCI (über RTVE).

"So wie wir das Recht auf Demonstration respektieren, bitten und fordern wir, dass diejenigen, die an Wettkämpfen teilnehmen, arbeiten und am Wettbewerb teilnehmen, respektiert werden", fügte er hinzu und fügte hinzu, dass die Radfahrer immer wieder ihren Wunsch bekräftigt haben, das Rennen fortzusetzen.

"Die Bilder sprechen für sich. Was passiert ist, ist inakzeptabel. Wir können nichts Gutes aus dem ziehen, was gestern passiert ist, und ich bereue das Bild, das es hinterlassen hat, zutiefst. Ich glaube nicht, dass sich das wiederholen sollte", erklärte er und beklagte, dass "wir friedliche Demonstrationen mit der Ausübung von Sport hätten verbinden können".

Unterdessen zeigte Jonas Vingegaard, dänischer Radrennfahrer vom Team Visma, seine Sympathie für die Demonstranten, obwohl er seinen großen Tag störte. "Diejenigen, die protestieren, haben ihre Gründe. Sie sind auf der Suche nach mehr Sichtbarkeit, und das verstehe ich."