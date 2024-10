HQ

Andrés Iniesta hat kürzlich seinen Rücktritt vom Profifußball bekannt gegeben. Nachdem er von 2001 bis 2018 den größten Teil seiner Karriere beim FC Barcelona verbracht hatte, verbrachte er anschließend fünf Jahre bei Vissel Kobe in Japan. Er verbrachte sein letztes Jahr bei Emirates Club (einem Verein, der in der Saison, in der er spielte, abgestiegen war) und entschied sich dann, im Alter von 40 Jahren in den Ruhestand zu gehen.

Iniesta (an den sich Rodri in seiner Rede zum Ballon d'Or erinnerte, als er ihn 2010 auf der gleichen Position fast gewonnen hätte) wurde in einem kleinen Dorf namens Fuentealbilla in der zentralen Region Spaniens, Albacete, geboren.

Obwohl Iniesta eine Statue in der Nähe des Carlos-Belmonte-Stadions in Albacete errichten ließ, spielte er nie für Albacete Balompié, die lokale Mannschaft seiner Region, die in der zweiten spanischen Liga spielt.

Warum hat er sich nicht dafür entschieden, eine letzte Saison in seinem lokalen Team zu spielen, anstatt zu Emirates zu gehen? Iniesta wurde im spätabendlichen spanischen Radiosender Cope darauf angesprochen und erklärte hartnäckig, warum er glaubt, dass das keine gute Idee gewesen wäre.

"Ich weiß, es ist sehr schön und romantisch, aber nein", sagte er. "In einem Team zu sein, nur um des Seins willen, habe ich nie gemocht. Wenn ich nach Albacete gehe, nur um meine Karriere auf diese Weise zu beenden, habe ich das Gefühl, dass ich nur um des Seins willen dort sein werde."

Als er nach einem langen Tag, an dem er überall Interviews gegeben hat, nach Worten ringt, hilft ihm der Gastgeber: "Du wärst nicht da, weil du es sportlich verdient hättest, sondern weil du Iniesta bist." "Genau", antwortet Iniesta. "Du bist zu ehrlich", antwortet der Gastgeber.

Iniesta fährt fort, dass er sich über einige Kommentare aufregt, die Leute sagen, dass er nur wegen des Geldes zu Emirates gegangen ist. "Das macht keinen Sinn. Wenn ich dir zeige, wie viel Geld ich verdiene, würdest du aufhören zu sagen, dass ich wegen des Geldes gegangen bin."