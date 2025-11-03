Cristiano Ronaldo sagt, Messi sei nicht besser als er: "Ich will nicht bescheiden sein"

HQ

Cristiano Ronaldo hat gesagt, dass "Messi nicht besser ist als er" und dass die Berichte, dass er letzte Woche der erste Milliardär des Fußballs geworden sei, nicht wahr seien, weil es "so viele Jahre her" sei. Dies sind einige Ausschnitte aus dem Interview von Piers Morgan über Cristiano Ronaldo, das als "das persönlichste Interview seines Lebens" bezeichnet wird und am morgigen Dienstag um 15:00 Uhr MEZ auf dem Kanal Piers Morgan Uncensored veröffentlicht wird.

Von dem Interview wurden zwei Teaser veröffentlicht, in denen Morgan Ronaldo nach den jüngsten Äußerungen seines ehemaligen Teamkollegen von Manchester United, Wayne Rooney, fragt, in denen der Engländer sagte, dass "Messi besser ist als Cristiano". Der portugiesische Star sagte "kein Problem, ich stimme nicht zu, ich will nicht bescheiden sein" (in dem stark bearbeiteten Teaser).

Rooney machte diese Kommentare im vergangenen September, als er Ronaldo auch lobte und sagte, dass er ein "absolutes Genie" sei und "ich glaube nicht, dass die Leute wirklich erkennen, wie nah ich und er waren. Ronaldo ist ein killer und die Leute denken, weil ich gesagt habe, dass Messi besser ist als Ronaldo, ich mag ihn nicht oder rede nicht schlecht über ihn."

In dem Interview mit Piers Morgan geht es auch um sein Privatleben, einschließlich seines Heiratsantrags an Georgina, einer Botschaft, die er an Donald Trump schrieb, in der er sagte: "Bete für den Frieden" und warum er nicht an der Beerdigung von Diogo Jota teilnahm.

Anfang des Jahres sagte er in einem anderen Interview, dass "er denkt, dass er der beste Fußballer der Geschichte ist". "Ehrlich gesagt, habe ich niemanden gesehen, der besser ist als ich."

Der 40-jährige Ronaldo hat noch einen Vertrag bis 2027 bei seinem Klub Al Nassr in Saudi-Arabien, wo er noch keine große Trophäe gewonnen hat, und wird im kommenden Sommer bei der WM 2026 spielen.