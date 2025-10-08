Cristiano Ronaldo wird laut Bloomberg der erste Fußball-Milliardär

HQ

Cristiano Ronaldo, der regelmäßig die Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler der Welt anführt, hat eine neue gläserne Decke durchbrochen, indem er der erste Milliardär wurde, wie aus einem Bericht des Bloomberg Billionaires Index hervorgeht, der das Nettovermögen des portugiesischen Stürmers auf 1,4 Milliarden US-Dollar schätzt.

Dem Bericht zufolge verdiente Ronaldo zwischen 2002 und 2023 ein Gehalt von mehr als 550 Millionen US-Dollar. Sein Wechsel zu Al-Nassr im Jahr 2023 war mit dem höchsten Gehalt aller Zeiten für einen Fußballspieler verbunden, rund 200 Millionen US-Dollar pro Jahr plus Boni.

Doch der 40-Jährige hat lukrative Verträge mit Marken wie Nike, die ihm jährlich 18 Millionen Dollar einbringen, und anderen Luxusmarken wie Armani oder Castrol, die rund 175 Millionen Dollar in sein Vermögen stecken.

Erst gestern erhielt Ronaldo in Portugal eine Auszeichnung, bei der er auf seinen baldigen Rücktritt vom Fußball einging. Er steht jedoch immer noch für die WM 2026 im nächsten Sommer (20 Jahre nach seiner ersten WM-Teilnahme) bereit und hat einen Vertrag bis 2027 bei Al-Hilal.