Cristiano Ronaldo bestätigt sein Engagement, vor seinem Rücktritt 1.000 Tore zu erreichen

HQ

Cristiano Ronaldo hatte ein ereignisreiches Wochenende, als er am Samstag in einem Spiel der Saudi Pro League für Al Nassr einen Doppelpack erzielte und bei den Globe Soccer Awards den Preis als bester Spieler des Nahen Ostens erhielt. Als er die Auszeichnung entgegennahm, bestätigte er, dass er weiterhin motiviert ist und daran arbeiten wird, sein Ziel zu erreichen, 1.000 Tore zu erzielen.

Nach den zwei Toren, die er am Samstag erzielte, hat er nun 956 Tore (als "offizielle" Tore gezählt) für Vereine und ein Land in seiner Karriere erzielt. Er ist nur noch 44 Tore von diesem Erfolg entfernt und könnte ihn in den nächsten zwei Jahren erreichen, da er 2025 bereits 40 Tore erzielt hat. In seiner Karriere hat er nun mehr als 40 Tore in 14 verschiedenen Kalenderjahren erzielt (sein Rekord beträgt 63 Tore für Portugal und Real Madrid im Jahr 2013).

"Meine Leidenschaft ist groß und ich möchte weitermachen. Es spielt keine Rolle, wo ich spiele, ob im Nahen Osten oder in Europa. Ich spiele immer gerne Fußball und möchte weitermachen", sagte Ronaldo. "Ich werde die Zahl (1000 Tore) auf jeden Fall erreichen, wenn keine Verletzungen."

Ronaldo wird im Februar nächsten Februar 41 Jahre alt, steht aber bis 2027 bei Al Nassr unter Vertrag und wird nächsten Sommer an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Er reflektierte kürzlich in einem Interview mit Piers Morgan über seinen Rücktritt und gab zu, dass er "nicht mehr viele Jahre zu spielen hat".