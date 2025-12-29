Globe Soccer Awards 2025: vollständige Liste der Gewinner mit Dembélé, Yamal, Ronaldo...

HQ

Obwohl sie nicht so berühmt und prestigeträchtig sind wie Ballon d'Or und FIFA The Best, würdigen die Globe Soccer Awards auch die besten Einzelspieler des vergangenen Jahres (diesmal mit Berücksichtigung des Kalenderjahres 2025) und werden von einer Jury aus ehemaligen Spielern, Trainern, Agenten und Journalisten gewählt.

Die Globe Soccer Awards 2025 wurden am Sonntag in Dubai verliehen und bestätigten die Auswahl von Ballon d'Or und The Best: Ousmane Dembélé von PSG und Aitana Bonmatí von Barça gewannen den Preis für den besten männlichen und weiblichen Spieler, Paris Saint-Germain und Barcelona für den besten männlichen und weiblichen Club.

Die Globe Soccer Awards würdigen auch weniger bekannte Rollen, wie die besten Agenten, Sportdirektoren, Clubpräsidenten oder mentalen Trainer sowie sogar den besten Content Creator. Hier ist die vollständige Liste der Auszeichnungen von Globe Soccer 2025:



Bester männlicher Spieler: Ousmane Dembélé (PSG)



Beste weibliche Spielerin: Aitana Bonmatí (Barcelona)



Bester Spieler des Nahen Ostens: Cristiano Ronaldo



Aufstrebender Spieler: Désiré Doudé (PSG)



Bester Stürmer: Lamine Yamal (Barcelona)



Beste Mittelfeldspielerin: Vitinha (PSG)



Bester Herrenclub: PSG



Bester Frauenverein: Barcelona



Bester Trainer: Luis Enrique (PSG)



Bester Agent: Jorge Mendes



Bester Sportdirektor: Luis Campos (PSG)



Bester Präsident: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)



Bester Content Creator: Bilal Halal



Beste Akademie: Right to Dream



Karriereerfolg: Hidetoshi Nakata und Andrés Iniesta



Bestes Branding: Los Angeles Football Club



Beste Mentaltrainerin: Nicoletta Romanazzi



Beste Nationalmannschaft: Portugal



Beste sportliche Verbesserung: Paul Pogba



Maradona-Preis: Lamine Yamal



Falls Sie interessiert sind, hier ist die Liste der Finalisten, mit den Spielern, die in jeder Kategorie nominiert sind. Stimmen Sie den Gewinnern der Globe Soccer Awards 2025 zu?